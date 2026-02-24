今月に入り、石川県白山市では工場などの地下水から相次いで有害物質が検出されています。市が誇るジオパークの再認定への影響も懸念される中、現状を取材しました。



24日、石川県の白山市議会。議題に上がったのは、今月相次いで報告された白山市内の水質事故。



白山市・田村 敏和 市長：

「テトラクロロエチレンが検出されたと報告がありました。安全と安心を優先とした対応に努めてまいりたい」

化学メーカー工場の地下水から発がん性が指摘されている有機フッ素化合物、通称・PFASが検出されたのに続き、今月20日には、JR西日本の車両所跡地の地下水からも、基準値を超える化学物質のテトラクロロエチレンが検出されました。



いずれも長期にわたって摂取すると、人体に影響を及ぼしかねない有害物質です。



2件の水質事故を受け白山市は、それぞれの地区で半径500メートルの世帯に井戸水の使用自粛を要請。



急遽、飲用水を確保するなど対応に追われましたが…



付近の住民：

「聞いたこともない化学物質の名前書いてあったから、どうするんかな、中和とかできるんかな」

「除雪の水まかれたりすると、犬とかいると影響あるのかなと、(融雪装置の水が)流れるじゃないですか。影響されたらいやだな」

さらに懸念が広がるのは「白山手取川ジオパーク」の世界ジオパーク再認定について。



白山市・田村 敏和 市長：

「白山のジオパークは『水の旅』を大きなテーマとして取り組んでいます。市民の皆さんにとっても、ジオパークの地であって、こういう汚染があったことはイメージとしては良くない。その対応をしていくことが大事だろうと」



再認定に向けた審査が始まるのはことしの夏ごろ。



現状、水質汚染が審査に影響を与える可能性はないとされていますが、白山市は今後、事業者と連携しながら水質調査を進めていくとしています。

