¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¡£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¤À¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬£²£³ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤´ÍÍ»Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤´Áû¤¬¤»¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÇÛ¿®¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤¢¤Îº£½µ¡¢ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¡Ø£Ã£É£Á£Ï¤Á¤å¡Á¤ë£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¥ª¡¼¥ë¤Í¤³´¶¼Õº×¡ª¡ª¥Ë¥ã¥ó¤Ë¤ã¤ó¥ª¥Õ²ñ£²£°£²£¶¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁêÊý¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡ª½Ð¤¿¤±¤É¡£½Ð¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦¡£ËÍ¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡×¤Èµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤¹¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡©Îø°¦¡©¡¡¤³¤Î£±½µ´Ö¡¢¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È¤È¤Ü¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¥±¥à¥ê¤«¤é¤Ï¡ÖÎø°¦¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡£Îø°¦¤¬¡¢¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£À¤¤ÎÃæ¤ªÁû¤¬¤»¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢º£¡£¤ß¤ó¤Ê¥¦¥ï¡¼¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ÎÁ°¡¢°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤¢¤ì¤À¤Í¡£·¯¤ÎÁêÊý¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÏÃÂê¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤Í¡Ù¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡£¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£