今泉佑唯、結婚時代の苦悩 辻希美に憧れ「いいなぁ、あんなに大きいお家...」
ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#4が22日放送。#4では、ゲストに元AAAメンバーの伊藤千晃と、元欅坂46メンバーの今泉佑唯が
登場した。
【写真】今泉佑唯、くびれ際立つ美ボティーに反響 「本当に綺麗すぎる！」「憧れてます」
普段はなかなか聞けないママの悩みを本音で語る相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「『これをされたら離婚する』という線引きはありますか？」という視聴者からの悩みにMC陣とゲストが回答。結婚25周年の“銀婚式”を迎えたばかりの滝沢に対し、峯岸が「マキ姉は『別れてやる！』って思った時期はあるんですか？」と尋ねると、滝沢は「ない。
一回も」と即答。「離婚すると思って結婚する人いないじゃないですか。だから始めからないよ」と、確固たる夫婦観を断言し、スタジオからは感嘆の声が上がった。
一方、今泉は「紙切れ1枚に左右されちゃうので、考え過ぎちゃうんですよね。『妻としてしっかりしなきゃ』みたいな」と、自身の結婚生活を振り返りながら切実な思いを吐露。自身の理想の女性像が高すぎるゆえに自分を追い込んでしまうと明かし、「辻ちゃんネル（辻希美の公式YouTubeチャンネル）を見すぎちゃって...」とまさかの理由も告白。「いいなぁ、あんなに大きいお家...。お魚捌いたりもすごいなぁ」と本音をもらした今泉に、伊藤も「SNSとかで見えちゃうのが辛いですよね」と共感した。
さらに話が「離婚届」に及ぶと、今泉は「私、取りに行きました」と過去の経験を告白。「離婚するぞ！ って決めて、取りに行った」と当時を振り返り、「専業主婦だったとき、すごい時間があって、余裕があるときだったから行けた」「ヒマだったので、よくないことばかり考えた結果だと思う」と回顧。専業主婦ならではの孤独や葛藤など、リアル経験談を披露した。
そのほか、シングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛リアリティ企画『ママも、恋してイイですか？』の完結編では、運命の告白タイムへ。恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していたヒデからの告白に、元暴走族総長のママ・しおりがまさかの号泣。果たしてカップル成立となったのか...？ 波乱と感動の結末を見届けた今泉は、「あまり恋愛リアリティーショーは見たことがなかったんですけど、ハマりそうです！」と大興奮の様子を見せた『秘密のママ園2』#4は、現在もABEMAで無料配信中。
