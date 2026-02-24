２４日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪に出場した日本代表選手団がこの日、成田空港に到着したことを速報した。

午後１時ごろに到着ロビーに姿を見せた選手たち。空港ではセレモニーが行われ、フィギュアスケートのペアで史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場し、花束を受け取った。

この日の番組では、「ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ」の各公式アカウントのＹｏｕＴｕｂｅ、Ｔｉｋ Ｔｏｋなどの動画が過去最多の計２億回再生され、中でも「りくりゅう」ペアの舞台裏に密着したショート動画が計２１００万回再生となっていることを報道。

コメンテーターで出演のテレビプロデューサー・デーブ・スペクター氏は、これらの動画の人気について「上手にやってますね。非常に品良くやっていて、余計に応援が増えたと思う」と話し出すと「ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮそのものに金メダルをあげたいくらいの感じで、小泉（純一郎）元総理が言った『感動した！』って言葉が出てくるくらいなんで。なんか元気出たとか勇気づけられたって、よく使うんですけど、今回の冬のオリンピックは本当に特別に良かったなと思います」と続けた。

さらに「見てて思うんですけど、普通はオリンピックの映像を見ていて、正直言って飽きちゃうんですけど、今回は何回見ても不思議と飽きないんですよね。そこも大きいんですよね」と話していた。