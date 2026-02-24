エコバックスジャパンは、フラッグシップ級の性能と価格のバランスを両立した新世代モデル「DEEBOT T90 ファミリー」2機種「DEEBOT T90 PRO OMNI」「DEEBOT T90 OMNI」を2026年2月20日（金）に発売しました。

「DEEBOT T90 PRO OMNI」（ホワイト）

カラーは「DEEBOT T90 PRO OMNI」がホワイトのみで、実売価格15万9800円（税込）。「DEEBOT T90 OMNI」がホワイトとブラックの2色展開で、実売価格14万9800円（税込）。

記事のポイント 業界最高水準の吸引力と、進化した水拭き機能、AIを活用した境界認識技術やAIアシスタント機能など、ロボット掃除機の最新機能がテンコ盛りのハイスペックモデル。上位モデルの「DEEBOT T90 PRO OMNI」には、本体を急速充電する「Power Boost充電」や、洗浄液の自動投入機能が搭載されているので、より使い勝手が向上しています。

「DEEBOT T90 ファミリー」は、業界最強クラスとなる30000Paの吸引力を可能にした「BLAST」技術を搭載し、頑固な汚れから微細なホコリまで徹底的に除去できるのが特徴。

水拭き機能も大幅に進化し、従来比（X11 OmniCycloneとの比較）で約50%延長された最新の「OZMOローラー定圧式常時洗浄モッピングシステム3.0」により、清掃効率を最大2倍にまで向上。壁際掃除においては、無段階で伸縮し壁ぎわまで密着する「TruEdge3.0」機能と、新開発の「サイドエアーフェルト」が連携することで、壁との隙間をなくす密着走行を実現しています。

また、2500Paの加圧モップと毎分200回の高速スクラブ洗浄を組み合わせることで、フローリングに付いた汚れを強力に除去します。さらに、16個のノズルからきれいな水を常に供給し続けるシステムにより、清掃中も常に清潔なモップで拭き掃除を継続することが可能です。

業界初となる横方向のサイクロン気流誘導構造を採用した「ZeroTangle 4.0」を搭載。スパイラル状のブラシと高速回転するインペラが強い気流を形成し、毛髪はもちろん、ペットの抜け毛を絡ませることなく吸入口へ一気に集約します。広幅デュアルベアリング構造によってブラシの回転を安定させ、機械音を低減しながらパワフルな清掃力を維持することが可能です。

自社開発の高トルクブラシレスモーターと大型で抵抗が少ないファンブレードを組み合わせ、効率的な直線型エアダクト設計を採用することで、回転数を抑えつつ業界最高水準となる最大30000Paの驚異的な吸引力を実現。これにより、カーペットにおけるダスト回収率や毛髪の除去率が飛躍的に向上し、大きなゴミから微細なホコリまで一度の清掃で徹底的に除去します。

さらに、分散型排気システムによって排気をボディー周囲から均一に排出することで、強力な吸引力を維持しながら風切り音やホコリの飛散を抑制しています。

段差に接触すると同時に補助クローが機械的に作動して駆動輪と合わせた強力なグリップ力を発揮し、2.4cmの単独段差だけでなく最大4cmの連続した段差もスムーズに走破可能。完全機械式の登坂システムを搭載し、室内のあらゆる段差を確実に乗り越えます。

最新のAIとVLM（視覚大規模モデル）に基づく境界認識技術により、環境画像から直接あらゆる障害物の輪郭を把握。家具の脚や体重計といった「密着すべきもの」にはエッジ掃除を徹底する一方で、ペットやケーブル、排泄物などの「回避すべきもの」とは安全な距離を保つスマートエッジング戦略をAIが賢く判断します。

最大5000rpmで高速回転するインペラを新採用し、溜まったゴミを強力にかき回して直下式排水口から汚水と共に排出することで、異臭や二次汚染を根本から防ぎます。また、最大75℃の熱水を高圧噴射してローラーモップを徹底洗浄・除菌する機能も搭載し、メンテナンスの手間を根本的に削減する多機能オールインワンステーションです。さらに、わずか3分間で10% 程度の電力を充電し大面積の清掃も中断なく完了させる急速充電機能も備えています。

最先端のディープ・シンキングAIモデルを採用した自律型AIアシスタント「AGENT YIKO」を搭載。LLM（大規模言語モデル）を通じてユーザーの意図を正確に理解します。また、重要な情報が直感的に把握でき、使い勝手も容易な「簡単モード」の専用操作画面も用意されます。

エコバックスジャパン 「DEEBOT T90 PRO OMNI」「DEEBOT T90 OMNI」 発売日：2026年2月20日 実売価格：DEEBOT T90 PRO OMNI／15万9800円、DEEBOT T90 OMNI／14万9800円（いずれも税込）

