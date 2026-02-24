HYの結成25周年を記念した一夜限りのスペシャルライブ＜BEST!! Special TIME TRIP＞が東京ガーデンシアターで行われた。約6000人のチケットはソールドアウト。プレミアムなライブのオフィシャルレポートをお届けしたい。

ヴィジョンに振り子時計の映像が映った。新里英之(Vo/G)、名嘉俊(Dr)、許田信介(B)、仲宗根泉(Key/Vo)の現在の顔と25年前の顔とAIで作ったであろうおそらく25年後の顔が映し出され、驚きと笑いが起こると共に、早速25年という時間の長さを実感させた。記念すべき1曲目はHYが初めてオリコンチャートで1位を取ったセカンドアルバム『Street Story』収録曲「トゥータン」だ。新里が「みんな手を振ってくれ！」と叫び、初っ端からフルスロットルで盛り上げた。

琉球國祭り太鼓が登場し、一緒に「Street Story」を披露。HYのライブではお馴染みのカチャーシー(沖縄の伝統的なダンス)と共に「イーヤサッサ！」という掛け声が響いた。約6000人がカチャーシーを踊る光景は圧巻そのもの。三線の響きと共に、琉球國祭り太鼓の華麗な演舞が展開され、仲宗根の祈りのような歌が響き渡った。

「25周年を迎えられたのは皆さんのおかげです！ HYの過去を届けて皆さんに未来を届けます！」と新里が宣言。最初のゲストはスキマスイッチの大橋卓弥だ。

仲宗根が「HYのライブにゲストを呼ぶことはないじゃないですか」と言うと、メンバー4人が大橋が現れるはずの袖に向かって横一列になって待ち構える。大橋は「出辛いよ！」と突っ込みながら登場。

披露したのは「366日(Official Duet ver.)」だ。美しい鍵盤の旋律の中、仲宗根のしっとりした歌と大橋のマイルドな歌が重なった時の美しさは思わず息をのむほど。この上ないハーモニーに微笑み合うふたり。小指と拳を合わせた後、大橋は仲宗根をハグし、「この後も楽しんでください！」と言って颯爽とステージを後にした。

新里が三線を弾きながら「大橋さん、最高だったね！」としみじみ。琉球國祭り太鼓と沖縄県の三姉妹シンガーグループ・ドリームシスターズが登場。

ビジョンに「あなたの帰る場所はどこですか？」というメッセージが映り、「イーヤサッサ！」というカチャーシーの掛け声から「帰る場所へ」へ。ビジョンに沖縄のさまざまな景色が映り、楽曲の世界観を深めた。

昨年の25周年ライブで行われたアコースティックセットもあった。ステージ前方にメンバーが横並びで座り、オーディエンスも着席。沖縄の満月の映像を背景にしての「いちばん近くに」。新里と仲宗根の珠玉のハーモニーが響き渡った。

新里がサンゴ(白化サンゴ)の粉が使われた世界に一つしかないという三線を抱え「いつまでも沖縄の海、日本、世界の自然が残りますようにっていう想いがこもった三線です。この三線の音色に想いを込めて届けます」と言って、「そこにあるべきではないもの」を披露した。

「canvas」、「初雪」、「Fortune」、「三月の陽炎」をメドレー形式で繋げた「TIME TRIPメドレー」で、自らの歴史を振り返った後、新里が「みんなと繋がる瞬間です！ 心の声を吐き出して行きましょう！」と口にし、「Ocean」の「Let’go everybody Ocean！」というコール＆レスポンスの練習に突入。コール＆レスポンスはいつの間にか「Let’go everybody あいみょん！」となり、2人目のスペシャルゲスト、あいみょんが元気よく登場。

あいみょんというと、対バンツアー＜ラブ・コール＞にHYのみ2回連続で呼ぶほどHYを敬愛しているが、凛とした歌声で「Ocean」を歌い、オーディエンスを魅了した。キーボードを弾く仲宗根に駆け寄り、歌を重ね、喜びを爆発させる場面もあった。

わずかな鍵盤の音とオーディエンスの歌声だけが響いた「NAO」、ドリームシスターズと一緒にレコーディングした思い出の曲「Beautiful」。

そして新里が「あなたの人生に次の曲を当てはめてください」と言って披露された「恋をして」、スカのリズムが取り入れられたノリの良いサウンドにステージも客席も踊った「隆福丸」、イントロで銀テープが舞った「きのこいぬ」……数々の名曲が惜しみなく披露され、祝祭感を高めていった。

新里が「思いっきり手を伸ばして！ 僕たちはこの歌からスタートしました！ 感謝の気持ちを受け止めてね！」と言って演奏されたのは初のオリジナル曲であり、デビューのきっかけとなった「ホワイトビーチ」だ。メンバーもオーディエンスも楽しそうに腕を左右に振った。仲宗根がステージ中央で歌う中、新里がアリーナエリアに降りて行き、最前列のオーディエンスの手をタッチ。サビではオーディエンスが一斉にジャンプした。

本編ラストは「AM11:00」。特大のシンガロングが生まれ、新里が「これからもHYはあなたの願いが叶いますようにって応援してるからね！」と言って本編が終了した。

アンコール1曲目はABCテレビドラマ「50分間の恋人」挿入歌の新曲「Swing Swing Heart」。仲宗根のキュートな歌が映える楽曲だ。新里が「(手で)ハート作っていこう！」と呼びかけると、たくさんのハートが生まれた。

ライブでしかやらない楽曲「フェイバリットソング」をカチャーシーと共に披露。今度は仲宗根がアリーナエリアに降りて行き、オーディエンスとハイタッチ。

新里が「皆さんからいただいたものをパワーに代えてHYは進んでいきたいと思います。今日のみんながひとつになった瞬間を忘れないでね。これからきっといろんな壁があると思うけど力に変えてお互い進んでいきましょう！」と言って、最後の楽曲「旅立ち」へ。“とめどなく流れる今を 見つめ歌い続け 未来見えるまで さあ行こう 深く輝く月の下 今日も本当に良い日でした”。25周年を祝うにふさわしい想いを乗せた楽曲で節目のライブを締め括ったHY。

ライブ中に、9月から来年にかけての全国ツアーと6月からの新里英之ソロプロジェクト＜Hide’s Music Story 〜Chapter3〜＞のツアーの開催が発表され、30周年に向けた新たな旅へと踏み出した。

取材・文◎小松香里

撮影◎Tetsuya Yamakawa

■新里英之ソロプロジェクト＜Hide’s Music Story 〜Chapter3〜＞

6月06日(土) 東京・渋谷Duo MUSIC EXCHANGE

6月07日(日) 宮城・誰も知らない劇場

6月14日(日) 福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオ

6月27日(土) 愛知・JAMMIN’

6月28日(日) 大阪・246 LIVEHOUSE GABU

7月11日(土) 沖縄・ミュージックタウン音市場

■＜HY全国ツアー2026-2027＞

▼2026年

09月22日(火祝) 埼玉・狭山市市民会館 大ホール

09月23日(水祝) 千葉・成田国際文化会館 大ホール

10月03日(土) 岐阜・バロー文化ホール(多治見市文化会館)

10月04日(日) 三重・イスのサンケイホール鈴鹿(鈴鹿市民会館)

10月10日(土) 北海道・中標津町総合文化会館 しるべっと

10月12日(月祝) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)

10月24日(土) 大分・iichikoグランシアタ

10月25日(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

11月14日(土) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 中ホール

11月15日(日) 宮城・仙台電力ホール

11月28日(土) 東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)

11月29日(日) 愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

12月12日(土) 香川・シアターマド(丸亀市民会館) 大ホール

12月13日(日) 高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民ホール) オレンジホール

12月19日(土) 新潟・加茂文化会館

12月20日(日) 富山・高周波文化ホール(新湊中央文化会館)

▼2027年

01月10日(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

01月11日(月祝) 大阪・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) メインホール

01月16日(土) 広島・上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)

01月17日(日) 岡山・倉敷市民会館

01月31日(日) 沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟

■＜HY SKY Fes 2026 ＆ Special Night＞

3月20日(金祝) 沖縄県総合運動公園 多目的広場

3月21日(土) 沖縄県総合運動公園 多目的広場

3月22日(日) 沖縄県総合運動公園 多目的広場

・DAY1 / DAY2 / DAY3：open10:00 / start12:00 / 19:30終演予定

・Special Night(3月20日のみ開催)：open19:30 / start20:00 / 21:00終演予定

▼出演アーティスト ※五十音順

アイナ・ジ・エンド / ありんくりん(GREEN STAGE) / 石井竜也 / HY / 岡崎体育 / 尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI) / 肝高の阿麻和利 / 木村カエラ / きゃりーぱみゅぱみゅ / コブクロ / Suchmos / C&K / Chevon / DA PUMP / TRF / Neil / FRUITS ZIPPER / MASA MAGIC(GREEN STAGE) / YURIYAN RETRIEVER / Little Glee Monster

イベント公式HP：https://skyfes.net/

チケット先行販売：https://skyfes.net/contents/topics/ticket