毎年5月5日を「go!go!の日」として、特別な公演＜READY STEADY go!go!＞を開催してきたgo!go!vanillas。

Zepp DiverCity (TOKYO)にて開催される11回目の今年は、ゲストバンドとしてマカロニえんぴつが出演することが決定した。

go!go!vanillasとマカロニえんぴつの共演は、2024年3月10日に幕張メッセ国際展示場で開催されたバニラズのツアーファイナル＜DREAMS TOUR 2023-2024 FINAL＞の対バンライブ＜MAKE YOUR DREAM＞以来、約2年ぶり、そして初のツーマンライブとなる。

チケットは、go!go!vanillasファンクラブ『go!go!CLUB会員先行』とマカロニえんぴつファンクラブ『OKKAKE会員先行』が3月2日23時59分まで受付中となる。

貴重な対バンライブをお見逃しなく。

なお、バニラズは、最新EP『SCARY MONSTERS EP』を提げ全国14公演に渡るバンド史上最大規模となる＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞を開催中。本ツアーは、ホール編とアリーナ編の2種類を混ぜた全国ツアーで、ホール編は全公演ソールドアウト。アリーナ編は東京公演のステージバック席のみ、兵庫公演・愛知公演の先着販売を受付中となっている。

＜go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11＞

日程：2026年5月5日（火祝）

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

会場：Zepp DiverCity (TOKYO)

出演：go!go!vanillas / マカロニえんぴつ 主催 : HOT STUFF PROMOTION

企画・制作 : COLD Records / IRORI Records ■チケット情報

1Fスタンディング 6,900円（税込）

2F指定席 6,900円（税込） ▼go!go!vanillasFC先行

受付期間：2026年2月24日（火）17:55〜3月2日（月）23:59 ▼マカロニえんぴつFC先行

受付期間：2026年2月24日（火）17:55〜3月2日（月）23:59 チケット申し込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。

『go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11』特設サイト

https://rsgg.jp

＜go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞

【Arena Tour】

2026年3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年4月29日（水・祝）【愛知】日本ガイシホール チケット料金：8900円（税込）

企画・制作 : COLD Records / IRORI Records チケット情報：先着販売受付中

申し込みはこちらから：https://lnk.to/ggv_Arena2526

※予定枚数に達し次第、受付終了 チケット申込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。

SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026特設サイト：https://ggvtour2026.jp