ザルツブルクFW北野颯太が今季5ゴール目をマーク

オーストリア1部レッドブル・ザルツブルクは現地時間2月23日、LASKリンツと対戦し5-1で勝利を収めた。

ダニエル・バイヒラー新監督のデビュー戦となったこの一戦で、ザルツブルクのFW北野颯太は今季5ゴール目を決め、大勝に大きく貢献した。

試合は新体制の初陣となったザルツブルクが立ち上がりから主導権を握る展開となった。前半に2点のリードを奪ったものの、後半にミスからピンチを招く場面も見られた。しかし、北野がチームを勇気づける。前半37分、ペナルティーエリア内でボールを受けるとドリブルから右足一閃。鋭いシュートがゴール左隅に突き刺さり、リードを3点に広げる貴重な追加点を奪ってみせた。

21歳の北野は、2022年にセレッソ大阪にトップ昇格。17歳6か月17日でクラブ史上公式戦での最年少得点を記録した。年代別代表の常連で2023年のU-20ワールドカップ（W杯）に出場。昨季はエースとしての存在感が増し、夏にザルツブルクへ移籍を果たした。加入1年目ながらここまでリーグ戦16試合5ゴール2アシストをマークしている。

SNS上では「和製カカやん」「決定力と落ち着きが光ってますね」「角度ないのに決めるの凄い」「落ち着いてシュート決めてるいいゴールや」といったコメントが寄せられている。圧巻の決定力を見せた日本人アタッカーに、現地のみならずファンからも熱い視線が注がれている。（FOOTBALL ZONE編集部）