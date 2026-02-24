2021年7月に発生した熱海土石流の遺族らが静岡県や熱海市、前と現在の土地所有者らに対し損害賠償を求めた裁判で、24日、初の証人尋問が行われました。前の土地所有者が証言台に立ち語ったこととは。



2021年、静岡･熱海市伊豆山で28人の命が奪われた土石流から4年7か月。



盛り土崩落の責任を巡り、遺族や被災者らが前と現在の土地所有者や県、熱海市などに対して損害賠償を求めた民事裁判。2月24日から関係者の証人尋問が始まり、裁判は大きな局面を迎えました。





裁判の中で注目されるのが「なぜ危険な盛り土が行われたのか」。前の土地所有者が、24日の証人尋問で語ったのは。（前の土地所有者）Q.あなたに責任があるのでは？『違いますね。土地を貸したわけですから』「土地を貸しただけで責任はない」などと繰り返し主張しました。7月3日で土石流発生から5年を迎える熱海市伊豆山。当時、避難を余儀なくされた132世帯のうち、自宅に戻ったのはわずか29世帯。伊豆山では、復興計画に基づいて河川の拡張や道路工事などが行われていて、街並みも少しずつ変わり始めています。（自宅が被災 太田 滋さん）「長かったのかな…。もっと早く、 きちんとできた。でも長かった からわかって来た事もあるし、 わかんないですね」そう話すのは土石流によって自宅が全壊した太田滋さん、かおりさん夫妻。現在は伊豆山に新居を建て生活をしています。太田さんは、この裁判で土石流が起こった原因を明らかにするため原告の一人となりました。（自宅が被災 太田 滋さん）「まだ、自分の思っている結論とは 違う。熱海市の責任が軽く終わってしまうような。財産的、物理的な被害ではなく、人的な被害に対しては熱海市の 責任が軽く終わってしまうような気がします」2022年に初弁論が開かれたものの、いまだ“答え”が出ず、互いの責任を押し付け合う状況が続き長期化する審理。2月13日には、地裁沼津支部の裁判官や原告ら約20人が、盛り土の起点となった源頭部などを視察する現地進行協議が行われ、裁判所からは7月17日に結審する見通しが示されました。太田さん夫妻がこの裁判で願うことはただ一つ。（自宅が被災 太田 滋さん）「みんな責任逃れじゃなくて、自分のやったことを説明してもらいたい」（原告のひとり 太田かおり さん）「自分のやったことを正直にすべて話してほしい。それが亡くなられた方に対する唯一の償いじゃないかなと思います」（カメラマン）「天野二三男氏を乗せたと見られる車が、今、地裁沼津支部に到着しました。午後の法廷で証人尋問に立ちます」午後1時すぎから始まった、盛り土があった土地の前の所有者･天野二三男氏の証人尋問。落ち着いた表情で入廷した天野氏。黒のセーターに黒のズボン姿。24日は、原告側の弁護士のほか、現所有者の弁護人などからも尋問を受けました。まず、原告側からの質問では…。（前の土地所有者 天野 二三男 氏）Ｑ.盛り土の現場に行ったことは？『時折ありました』Ｑ.時折とはどのぐらい？『1、2か月に1回ですかね。全部で4、5回しか行っていない』Ｑ.工期が切れていたという認識は？『ないです。私は埋めていません』天野氏は、身振り手振りを交えながら、あくまで「盛り土の施工業者に任せていた」との主張を繰り返す一方で。（前の土地所有者 天野 二三男 氏）Ｑ.盛り土の施工業者に土砂を入れる指示をしたことは？『あり得ないです』Ｑ.15メートル以上の盛り土がされていたことは知っていたか？『全く知らない』Ｑ.盛り土の量が多いとは知らなかった？『知らないですね』Ｑ.現所有者に売買するときに現地確認はしましたか？『仲介業者がやっていた』強い口調で、答える場面もありました。天野氏が代表を務めていた神奈川･小田原市の「新幹線ビルディング」は、2006年、伊豆山の土地を取得。その翌年、熱海市に盛り土の計画書を提出し受理されました。その3年後に撮影された写真。すでに階段状に土砂が盛られていたことがわかります。私たちの取材した際も、あくまで「盛り土をしたのは土地を貸した他の業者だ」と主張していました。（前の土地所有者 天野 二三男 氏）「だって、俺が泥入れてるの？俺、入れたの2006年の6000立米だけ。これは風致地区条例で入れてんだよ。合法。それでも違反があったから直せ、直せ。全部直しました」24日の裁判で、現所有者の弁護士から責任について、追及されると。（前の土地所有者 天野 二三男 氏）Ｑ.あなたに責任があるのでは？「違いますね。土地を貸したわけですから」Ｑ.賃貸したら責任はなくなるのか？「そうなりますね」Ｑ.あなたに責任はない？「ないです」Ｑ.賃貸したら一切責任はない？「一般常識では、もちろんそうですね」Ｑ.何メートルまで（土砂を）積めると思った？「わかりません、現場を見ている役所に行って。役所の指導通りにしていた。だったら是正すればいいでしょ。役所からの指導があればやった。なかったんですよ」改めて、「自分に責任はない」と主張しながら、時折、声を荒げるところも。裁判では、その後も責任を問う質問が相次ぎました。一方、午前中に行われた、土石流の起点となった場所に土砂を搬入した業者は「当然、許可が下りていると思っていた」と話しました。熱海土石流災害の責任の所在はどうなるのか…。次回の裁判は3月3日に開かれます。