静岡市が、東静岡駅北口に整備を目指す新しいアリーナについて、事業者の公募の結果、「NTTドコモ」を代表企業とするグループが落札したことが、関係者への取材で分かりました。



静岡市が東静岡駅北口の市有地に整備を目指す新しいアリーナは、一般競争入札で事業者を募り、審査が行われていましたが、関係者によりますと、落札したのは、大手通信キャリア「NTTドコモ」を代表企業にした、10社以上の構成企業や協力企業からなるグループだということです。





新アリーナは市と民間事業者が費用を分担して建設し、完成後は市が所有して事業者が運営する方式ですが、設計･建設費に関しては、市の負担額は300億円、民間負担の運営権対価は約60億円で、計約360億円になるということです。新アリーナは、プロバスケットやバレーの試合、音楽興行を両立させて年間100万人以上の来場者を目指す方針です。今後、基本協定などが結ばれ、2030年4月の供用開始を予定し、設計・建設が進められるということです。2025年12月、難波市長をDaiichi-TVが単独取材した際には、「事業者が事業計画をしっかり詰めている状況。順調に進んでいるので2030年の春にはアリーナができると思う」と話していました。静岡市は25日、落札者の決定を発表し、施設の基本方針やデザイン案などを説明する見通しです。