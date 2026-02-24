開幕まで10日を切ったWBC。野球日本代表・侍ジャパンの宮崎合宿にアドバイザーとして帯同したパドレスのダルビッシュ有投手が24日、自身のXで決起集会に参加し選手たちと交流したことを明かしました。

3月に開催されるWBCに向け、宮崎で合宿を行ったダルビッシュ投手。これまで2度、WBCで戦ってきた経験を生かし、選手たちへアドバイスを行いました。

ダルビッシュ投手は23日の練習を持って宮崎での帯同を終え、その日の夜は投手野手を交えた決起集会に参加。

ダルビッシュ投手は自身のXで、「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました。 菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっという間の楽しい時間でした。 自分はここで家族のもとへ戻りますが選手の皆さんが健康に大会を迎え、東京ドームで躍動する姿が観られることを楽しみにしています。 またマイアミで」と投稿し、選手たちと充実した時間を過ごしたことを明かしました。