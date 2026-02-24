今年1月にTBSを退社した元アナウンサーの良原安美さん(30)が24日までに自身のインスタグラムを更新。アパレルブランドを立ち上げたことを報告した。

良原アナは「実はこの度、アパレルブランドを立ち上げることになりました」！」と報告。アパレルブランド「YANMI.(ヤンミ)」の立ち上げを発表した。

ブランド立ち上げの経緯や思いについて「アナウンサーとして沢山の方にお会いし、沢山の方に観ていただく時、どんな装いが良いか。失敗したりもしながら私なりに考えてきました。誰かと話す時、食事の時、写真を撮る時も、顔周りの印象はとても大切だと感じています。誰かに会う日、手が伸びる。透明感とオーラすら纏えるようなアイテムを提案してまいります」と触れた良原アナ。

さらに「身長170cm以上の私は、兎にも角にも丈が足りない服が多い。長年の悩みです。同じような悩みを持つ高身長の女性に安心して選んでいただけるサイズをご用意します。勿論、一般的なサイズも展開します。沢山の女性に愛していただけますように！」と続けた。

良原さんは立大を経て2018年にTBSに入社。「サンデージャポン」のアシスタントなどを担当した。昨年12月に、今年1月をもって退社すると発表していた。