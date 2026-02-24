“結婚25周年”滝沢眞規子、「離婚を考えたことは？」に即答 確固たる夫婦観にスタジオ感嘆
モデルの滝沢眞規子が、22日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』(後9:00)の#4に出演し、夫婦観を明かした。
【写真】それぞれの結婚観は？“離婚”テーマに盛り上がるスタジオ陣
普段はなかなか聞けないママの悩みを本音で語る相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「『これをされたら離婚する』という線引きはありますか？」という視聴者からの悩みにMC陣とゲストが回答。
結婚25周年の“銀婚式”を迎えたばかりの滝沢に対し、峯岸みなみが「マキ姉は『別れてやる！』って思った時期はあるんですか？」と尋ねると、滝沢は「ない。一回も」と即答。「離婚すると思って結婚する人いないじゃないですか。だから始めからないよ」と、確固たる夫婦観を断言し、スタジオからは感嘆の声が上がった。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢、近藤千尋、峯岸がMCを務める。
