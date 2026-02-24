タレントの武井壮（52）21日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。家族を持つことへの思いを明かす場面があった。

この日はタレントの大久保佳代子とともに東京・湾岸エリアをぶらり旅。隅田川をクルージングや豊洲市場の絶品食べ歩きグルメ、癒やしの動物とのふれあい体験、Bリーグ観戦など日帰り旅を楽しんだ。

2人は10年前からラジオ番組で共演していて、10年前からラジオ番組で共演していて、よく食事に出かける仲だという。

東京のソウルフードであるもんじゃ焼きを楽しみながら、武井は「そろそろ家族持ちたいなとか、考えないですか？」と質問。「俺めっちゃ考えるんですよ」と明かした。

大久保が「そろそろ？ 最近思ったってこと？」と聞くと、武井は「去年ぐらいから、結構強く思い始めたので」とした。

大久保は「そんなこと言ったらたぶん私、30半ばぐらいから家族いたほうがいいよな、どうしようかな、どうしようかな、でも仕事楽しいな、みたいなのですーっと来てる感じよ」と吐露。武井は「見た目がどうとか、細かい仕事がどうとか、そんなのどうでも良くて、子供が欲しいんだけど、歩いて自由に出来るようになるぐらいまではフルオペレーションで子育てしたいの。そういう時間を一緒に楽しく共有できる人だったら、何でもいいっていうか。この人だったらいいかもなっていうような、出会いを今探しているところです」と話した。