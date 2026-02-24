中日で通算219勝をマークしたレジェンド左腕・山本昌氏が東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。セ・パ両リーグで本塁打王を獲得した山崎武司氏と「夢中になった野球漫画」について語り合った。

子どものころに見ていた作品について、「テレビで見たのは侍ジャイアンツ。漫画読んでいたのはドカベン、野球狂の詩、キャプテン、プレーボール」と次々と作品名を挙げた山本昌氏。山崎氏が「自分がその漫画に登場できたら、これほどうれしいものはないよね」と話すと大きくうなずいた。

ただ、登場シーンについては不満があるようで「ドカベンのプロ野球編で、実は岩鬼に福岡ドームで場外ホームランを打たれている。もう一つ、あぶさんにも福岡ドームで場外ホームランを打たれている。なんでオレは場外ホームラン要員なんだ」と苦笑い。「岩鬼には日本シリーズでオレが先発で初回に中村武志捕手が僕のところに来て『真ん中放っておけば三振ですから』『ＯＫ』って、真ん中に真っすぐ放ったら、なんだか知らないけどグワァラゴアガキーン！って。あぶさんも（バットに）酒をブゥーってやってね。あっちは60歳ぐらいで、それも場外。2試合とも福岡ドームの屋根が開いてて。なんだよ〜水島先生って思ってね」と振り返った。

野球漫画の神様と呼ばれる水島新司さんにクレームをつけた山本昌氏だったが「でも、出るとうれしいよね。ドカベンに出られたよーって」と感謝していた。