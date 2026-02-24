DEEP¡¢4ÅÔ»Ô¤ò¼þ¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØⅢ COLORS¡Ù³«ºÅ¡¡¡ÈDEEPËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼¨¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡É¤Ë
¡¡DEEP¤¬¡¢4ÅÔ»Ô¤ò¼þ¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØDEEP LIVE TOUR 2026 ～Ⅲ COLORS～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§DEEP¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º3¿Í¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡¡¹ª¤ß¤Ê¥Üー¥«¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡È²Î¤ÎÎÏ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë
¡¡Æ±¾ðÊó¤Ï¡¢2·î22Æü³«ºÅ¤ÎFC¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDEEP LINK presents "This is DEEP"¡Ù¤ÎMC¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¿·À¸COLOR¤È¤·¤Æ½é¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤«¤é17Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¥Ä¥¢ー¤È¤·¤Æ¡¢¡ØCOLOR¡Ù¤ò³«ºÅ¡£ºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢ー¤ËÂ³¤¡¢3¤Ä¤ÎCOLOR¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëDEEPËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼¨¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡ØⅢ COLORS¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¹¥êー¥«¥éー¥º¡Ë¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·Ç¤²¡¢6·î12Æü¤ÎÊ¡²¬ DRUM LOGOS¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÅìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¤Î4ÅÔ»Ô¤ò¼þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢3·î2Æü15»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÀè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¡ãDEEP¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙLIVE TOUR 2026¡ØⅢ COLORS¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë»ö¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
Á°²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÏÆó¿Í¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤ÆÁ°²ó¤Î¥Ä¥¢ー¡¢COLOR¤è¤ê¤â¹¹¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
À§Èó»°¿Í¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¥Ïー¥â¥Ëー¤òÄ°¤¤ËÍè¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë