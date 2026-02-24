●あす25日(水)朝にかけて本降りの雨 その後は雨は止む見込み

●久々のまとまった雨 大きな水たまりや傘の扱い等に注意

●雨上がりからは花粉大量飛散 「極めて多い」所も

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう24日(火)の県内は、朝は穏やかに晴れていたものの、日中はみるみるどんより灰色の雲が広がって、午後は次第に雨が降りだしました。夕方には広く大きめの雨傘が欠かせないほどの本降りの雨となってきています。

日本付近は東西に長く前線が横たわる形となり、その前線の上の低気圧が今、西日本に近づいていることで、天気が大きく崩れてきている、という状況です。





そして、あす25日(水)にかけて、前線上の低気圧が九州付近を通過していく見込みです。





県内の雨は今夜がピーク。一時的には雨傘を差しても足元が濡れてしまうほどだったり、家の中で雨音が聞こえることもありそうです。あす25日(水)朝にかけてほぼ止み間なく雨が続きそうですが、昼前頃には低気圧は東に去って、県内の雨は次第に止んでいく、とみています。





久々の少々まとまった雨で、朝は大きな水たまりがあちらこちらにあると思います。車は歩行者に配慮した運転など心掛けていきましょう。また、朝、傘を持って出かけたら、お帰りの時に傘を持ち帰るのを忘れないようにも、ご注意下さい。





さらに、雨上がりから十分気を付けたいのがスギ花粉です。雨が降っている間は飛散は抑えられるのですが、雨が止んでから雨の時のぶんまで大量に飛び出すおそれがあり、とうとう最上級のランク「極めて多い」見通しの所もあります。



あす25日(水)は、雨上がりからのいろいろな要注意ポイントを、シッカリ意識しながら過ごしていきましょう。





今夜は本降りの雨が続き、あす25日(水)朝、通勤通学の時間はまだ雨傘が必要ですが、昼頃には雨は止む見込みです。午後のお帰りの際には、傘の置き忘れに気を付けましょう。朝の冷え込みは弱く、日中の気温も15度超の所が多くなり、気温は2月にしては高めです。





あさって26日(木)は日ざし十分で、さらに暖かさが増し、最高気温が20度に迫る見通し。しかし、その暖かさで一段とスギ花粉の飛散量が多くなるおそれがあります。天気はこの先、小刻みな周期変化で、金曜日は本降りの雨。今週末は天気は持ち直すも、来週初めも再びぐずつきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

