近年、アスリートのパフォーマンス向上のために、「体幹」を強化するトレーニングが注目されています。体幹とは、簡単にいえば、体の中心、つまり胴体のことを指します。四足歩行で歩く動物は、前に進むときに主に足の筋肉を使うため、太腿などの脚部の筋肉が発達していますが、二足歩行の人間は、体のバランスを保つために体幹の筋肉が発達しました。では、体幹はどのような筋肉で構成されているのでしょうか。

体幹の軸となる脊柱の近くにある主な筋肉としては、脊柱起立筋、腹横筋、大腰筋、多裂筋が挙げられます。これら4つの筋肉は、比較的体の深部に存在しているため、インナーマッスルとも呼ばれています。それぞれの筋肉の特徴をみていきましょう。

脊柱起立筋は、腸肋筋・最長筋・棘筋の総称で、脊柱を支えている主な筋肉群です。頭や上体を起こしたり、体の曲げ伸ばしやねじりをしたりなど、脊柱が大きな動きをするときに働きます。腹横筋は、側腹部（脇腹）の最深部にあり、腹部の圧力（腹圧）を高め、腰まわりと体幹を安定させ、内臓を正しい位置に収める役割があります。呼吸をする際にも働きます。

大腰筋は、胸椎の最下部から太腿のつけ根に伸びる筋肉で、姿勢の保持の他、足を上げるときに働きます。多裂筋は、脊柱起立筋の深層部にある細かな筋肉の連なりで、首から腰にかけて脊柱を構成する椎骨を一つ一つつないでいます。多裂筋があることで、体をなめらかに動かすことができます。

この他に、比較的体表に近い部分には腹直筋と外腹斜筋があります。腹直筋は、腹部の前側を縦に覆う筋肉です。主に腹筋運動で鍛えられ、腹直筋がつくと外側から形状がわかり、いわゆる「シックスパック」と呼ばれます。外腹斜筋は、肋骨の外側から斜め下へ腹部をぐるりと覆い、腹圧を高める筋肉です。排便や嘔吐、くしゃみなどを補助します。また、ウエストのくびれをつくる筋肉としても知られています。（監修：健康管理士一般指導員）