サッポロビールは、「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー」を昨年12月製造分から順次パッケージリニューアルし、「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 華レモン」を2月25日に数量限定発売する。

同商品は“レモンのプロとつくった、ニッポンの人々に広く愛されるシン・定番レモンサワー“がコンセプトで、飲み飽きない絶妙なバランスと、ジューシーでレモンそのままよりも爽やかな味わいで好評を得ているという。今回のリニューアルでは、缶の裏面にポッカサッポロフード＆ビバレッジとの協働開発商品であることを記載することで、同商品の強みであるレモン素材へのこだわりを表現している。



「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 華レモン」

また、昨年3月に発売し好評を得た「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 華レモン」を今年も発売する。同商品は、シン・レモンサワーらしいすっきりさと飲みごたえのバランスはそのままに、“レモンフラワーフレーバー”を使用した華やかな香りとほのかなレモンの甘みが特長になっている。パッケージは、春の季節感を想起させる華やかな背景色と、レモンの花のイラストでレモンの華やかな香りや味わいを表現している。ぜひ、春にぴったりなこの時期だけのシン・定番レモンサワーを楽しんでほしい考え。

同社は今後も「お酒」の新しい魅力を提案し、消費者の食中酒ニーズに応えていくとともに、新たな市場を創造することでRTD（Ready to Drink の略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場の活性化に貢献していく考え。

［小売価格］

350ml缶：164円

500ml缶：223円

（すべて税別）

［発売日］

サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー：2025年12月製造分から順次切替

サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 華レモン：2月25日（水）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp