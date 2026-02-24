敷島製パン（Pasco）は、学習院大学経済学部の学生と共同開発した「ギルティホイップメロンパン」を、3月1日から、関東、中部、関西、中国、四国、九州地区で発売する。

Pascoは2010年から、学習院大学経済学部の学生と共同開発した商品を発売している。今年も同学部の学生が、チームごとにヒアリングや市場調査を行い、その結果を基に商品を考案。プレゼンの結果、「ギルティ・背徳感」をテーマとしたアイデアを選定した。その後、Pascoの開発担当者と共に試行錯誤を繰り返し、細部に至るまで打合せを重ね、この度の発売に至った。

「ギルティホイップメロンパン」は、学生たちの調査によって、Z世代がストレス発散したいとき、気分転換したいときに食べることが判明した「ギルティ・背徳感」をテーマにしたメロンパン。“背徳感のある食品”として上位に挙げられた、パン、チョコレート、バター、クリームを組み合わせている。パン生地にはバター入りマーガリンを練り込み、チョコチップ入りチョコビスケット生地をトッピング、仕上げにバター入りホイップクリームを入れた。

背徳感と誘惑をイメージしたパッケージには、ギルティ度を5段階で評価するアイコンをプラス。「ギルティ・背徳感」を楽しんでたくさんシェアしてほしいという学生たちの想いが込められている。

Pasco公式SNSでは、学生たちが自ら企画・制作した「ギルティホイップメロンパン」のプロモーションを公開する予定。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月1日（日）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp