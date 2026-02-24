スポーツ用品販売のアルペンが展開する「ゴルフ5プレステージ」は、誕生10周年を迎えた。これを記念し、プレステージ限定モデルの発売に加え、世界的パターブランドのキーパーソン来店イベントや契約プロによる特別ラウンド体験など、周年企画を実施する。

ゴルフ5プレステージは、国内外のプレミアムブランドを揃えた商品構成と、高度なフィッティングサービスを特長とする専門業態。この10年間、多くのゴルファーの人々に支えられ成長してきた。10周年を機に、これまでの感謝を込めて、プレステージならではの限定商品とプレミアム体験を展開する。



左から：ベティナルディ10周年限定モデル、フォーティーン10周年限定モデル、レザレクション10周年限定モデル

国内外のプレミアムブランドとともに、プレステージ限定となる記念商品を3月6日から各プレステージ店舗で販売を開始する。いずれも数量限定での用意となる。

主な商品は、ベティナルディ パター、ゼニス ゼロトルクパター、レザレクション キャディバッグ、アクセサリー、フォーティーン ゴルフ5限定アイアン「FA−I」となる。なお、プレステージ店舗ではFA−Iブラック仕上げモデルを10セット限定で用意する。世界的に注目を集めるゼロトルクパターなど、ここでしか手に入らない記念商品が揃う。

3月10日11時から16時にゴルフ5プレステージ新宿店で「ピレッティ フィッティングイベント」を開催する。世界的評価を受けるパターブランド、ピレッティのCEO兼デザイナー、マイク・ジョンソン氏が来日。公認フィッターとともに、消費者一人ひとりのストロークに合わせて最適な一本を提案する。海外ブランドのトップが直接フィッティングに携わる、日本国内では希少な機会となる。









3月14日11時から16時にゴルフ5プレステージ新宿店で「ベティナルディ 限定パター即売会」を開催する。米国発の高級パターブランド、ベティナルディCEOのサム・ベティナルディ氏が来店。限定パターに加え、世界限定ヘッドカバーやキャディバッグなど希少アイテムを販売する。CEO本人に直接相談できる貴重な機会となる。



左から：武尾咲希プロ、伊藤元気プロ、イナリ プロ、川満陽香理プロ

契約プロと過ごす特別ラウンド体験として、応募期間中（3月6日〜3月22日）にプレステージ店舗で商品を購入した消費者の中から、厳正なる抽選のうえ4組（1組3名・最大12名）を招待する。当日は、プロの朝のルーティンをアドバイスとともに体験したのち、契約プロとともにハーフラウンドを実施。実戦を通じてコースマネジメントやプレーに関する助言を受けながら、特別な時間を楽しめる。開催日程は、5月10日がゴルフ5カントリーみずなみコース、5月31日がゴルフ5カントリーオークビレッヂとなる。なお、プレー費・宿泊費はゴルフ5が負担する。往復交通費の消費者の負担となる。会場は選べるが、担当プロの指定はできない。対象店舗は、ゴルフ5プレステージ日本橋店（TEL：03−3241−7888）、ゴルフ5プレステージ新宿店（TEL：03−3354−5052）、ゴルフ5プレステージ広尾店（TEL：03−3446−5021）、ゴルフ5プレステージ神戸店（TEL：078−391−2360）、ゴルフ5プレステージ名古屋店（TEL：052−551−3500）となる。

［発売日］3月6日（金）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp