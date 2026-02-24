

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付 5食パック」

明星食品は、袋めん「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付 5食パック」を、4月6日に東日本エリア（北海道・東北・関東・甲信越・中部・北陸の各都道県および三重県）で発売する。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感で好評を得て、2月20日に発売31周年を迎えた。31周年のスタートにあたり、新たな挑戦として「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」ブランドから袋めんを新発売する。代名詞の「からしマヨ」も入った、袋めんの焼そばで唯一（明星食品調べ（2026年2月時点））のからしマヨ付きとなる。

昨今の長引く猛暑を背景に、焼そばや油そばなどの「汁なしめん」は、袋めん・カップめん共に売り上げを大きく伸長させ、即席めん市場の成長をけん引している。明星食品では、この市場のさらなる活性化を目指し、暑い時期にも食欲をそそる焼そばの袋めんタイプを、31周年を迎えてもなお、勢いが止まらないカップ焼そばブランド「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」から発売し、汁なしの袋めんカテゴリーの開拓に乗り出す。

カップ焼そばの「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は、夜店の鉄板で炒めたような​香ばしいソースと、からしマヨネーズが商品のポイント。袋めんではカップ焼そばの味わいを再現するとともに、消費者に調理してもらう袋めんだからこそできる、実際にフライパンで「夜店ソース」を炒めることで生まれる“ソースの香ばしさ”が、袋めんとしての最大のポイントになる。

調理はフライパンひとつで簡単にできる。まずフライパンに水を入れ、沸騰させたところに麺を加え、中火で水気がなくなるまで加熱する。水気がなくなった時点で「夜店ソース」を加えてよく混ぜ、ソースの水気がなくなるまでしっかり炒める。お皿に盛り付け、「一平ちゃんオリジナルからしマヨネーズ」をかければ完成。

焼そばの定番の具材である肉とキャベツはもちろん、好みの具材と合わせて自分だけのオリジナル一平ちゃんを作り上げてほしいという。

商品特長は、ソースをねり込んだ香ばしい「ソースねり込み麺」を採用。鉄板で焼いたようなコクと旨みのある「夜店ソース」となっている。別添は「一平ちゃんオリジナルからしマヨネーズ」。

［小売価格］680円（税別）

［発売日］4月6日（月）

明星食品＝http://www.myojofoods.co.jp