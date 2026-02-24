日本マクドナルドは、2月25日から、価格改定（標準店舗においては約6割の商品について店頭価格（税込）10円〜50円改定）（店舗の所在地域や立地条件によって、標準店舗とは店頭価格や改定幅が異なる店舗（特殊立地店舗、特定店舗）がある）、（宅配サービス「マックデリバリー」の改定幅は異なる）と、一部商品のリニューアルを実施する。

今回の価格改定は、原材料費、エネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けてものとなり、引き続き消費者に満足してもらえる店舗体験を提供することを目的としている。なお、お得なマックチキンやハンバーガーなどの価格は据え置く。さらに、より魅力的な商品の提供を目的に、一部商品のリニューアルを行う。





商品リニューアルでは、セット500に「マックポーク」のセットが500円（税込）で復活登場し、500円のセットが2種から3種へ拡充する。また、バリューセットのドリンクが＋200円（税込）でフラッペ、スムージーに変更可能になる（一部店舗ではフラッペ・スムージーを販売していない）。





「ベーコンレタスバーガー」「チキンフィレオ」「えびフィレオ」は、まろやかな酸味のマヨベースにブラックペッパーとマスタードのアクセントがあとをひくペッパーオーロラソースにリニューアルする。「チキンマックマフィン」（朝マック）はスイートレモンソースにリニューアルする。「プレミアムローストコーヒー」が、よりコクとキレが長く続く味わいにリニューアルする。





昨年に引き続き、年間を通じてお得感を提供する「トクニナルド」キャンペーンとして、100円クーポン配信を2月23日からスタートしている。

［改定日］2月25日（水）

日本マクドナルド＝https://www.mcdonalds.co.jp