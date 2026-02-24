東京スカイツリー、臨時休業続く あす25日も「エレベーターの総点検を継続」
東京スカイツリー（東京・墨田区）は24日、公式サイトを更新し、展望台エレベーターの総点検のため、あす25日も臨時休業すると発表した。
【写真】トランプ大統領来日→東京スカイツリー・東京タワー・東京都庁が星条旗の色に
東京スカイツリーでは、22日午後8時15分ごろ、4階から天望デッキを結ぶエレベーター2基が運行途中で停止。そのうち1基では翌23日午前2時2分ごろまで約20人の来場者が閉じ込められた。体調不良やけが人はいなかったものの、長時間にわたり閉じ込められる状況となった。
運営する東武タワースカイツリーは「ご心労をおかけしてしまい、心よりお詫び申しあげます」と謝罪。23日、24日と停止原因の調査を行ったが、引き続き調査が必要と判断し、25日も臨時休業としてエレベーターの総点検を継続するとした。
25日の入場チケット（前売券）を購入している来場者には払い戻しを実施。詳細は公式サイト内の案内で確認できる。
26日以降の営業については、状況が分かり次第、25日中に公式ホームページで知らせるとしている。
【写真】トランプ大統領来日→東京スカイツリー・東京タワー・東京都庁が星条旗の色に
東京スカイツリーでは、22日午後8時15分ごろ、4階から天望デッキを結ぶエレベーター2基が運行途中で停止。そのうち1基では翌23日午前2時2分ごろまで約20人の来場者が閉じ込められた。体調不良やけが人はいなかったものの、長時間にわたり閉じ込められる状況となった。
25日の入場チケット（前売券）を購入している来場者には払い戻しを実施。詳細は公式サイト内の案内で確認できる。
26日以降の営業については、状況が分かり次第、25日中に公式ホームページで知らせるとしている。