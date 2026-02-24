「ちょっと恥ずかしいです」中井亜美（17）はあのポーズをこっそり披露　ミラノ・コルティナ五輪の激闘終えた日本代表選手が帰国

24日、ミラノ・コルティナオリンピックでの激闘を終えた日本代表選手たちが帰国した。

正午ごろ、「TEAM JAPAN」の選手を乗せた飛行機が成田空港に到着した。

到着ロビーには多くのファンが選手の姿を待ちわびて、手を振り笑顔で待ちわびて待っていた。

ちょうどそのころ、坂本花織選手（25）が笑顔で到着ゲートに姿を見せた。

坂本選手はカメラを見つけると、指を指してニッコリ。

マスク姿でもトレードマークの笑顔があふれた。

そして午後1時ごろ、ついに選手たちがファンの前へ。

まず最初に登場したのは、“りくりゅう”ペア。

大きな荷物を2人で押しながら歩いてきた。

そして三浦選手もファンに手を振り笑顔だった。

金メダルを首にかけ2人そろって笑顔で登場した“りくりゅう”ペア。

ーーファンの出迎えの声はいかがですか?

木原龍一選手（33）：

びっくりしています。ありがとうございました。本当に。



三浦璃来選手（24）：

お疲れさまでした。

ショートプログラムではミスが響き、5位と出遅れてしまった“りくりゅう”ペア。

それでもフリーではすべてを出し尽くす完璧な演技を披露、大逆転劇を見せ金メダルに輝いた。

そして24日、祝福の花束を贈られた2人。

三浦選手がマイクを受け取ると、木原選手が花束を落とさないようにそっと手を差し伸べる場面や、フォトセッションでも三浦選手の2つのメダルのひもを整える木原選手。

結成7年間で培われた“あうんの呼吸”が顔をのぞかせていた。

三浦璃来選手：

本当に来ていただきありがとうございます。金メダルと銀メダルを持ち帰ることができて本当にうれしいです。

木原龍一選手：

オリンピック、たくさんの応援いただき本当にありがとうございました。心が折れそうな瞬間も皆様からの応援で2人で戦い抜くことができました。本当にありがとうございました。

さらにカーリング日本代表の大黒柱・吉村紗也香選手（34）やスピードスケートのチームパシュートで銅メダルを獲得した野明花菜選手（21）らも到着。

そして、坂本花織選手がファンにメダルを掲げ、手を振りながら現れた。

鍵山選手も手を振り、疲れも感じさせないような笑顔だった。

ファンに手を振って坂本選手がハートマークを作っていた。

最後と決めて挑んだ集大成のオリンピックで2つのメダルを獲得した坂本花織選手。

ーーどうですか？重いですか？2個は？

坂本花織選手：

重いです。重いです。



ーー休めました？機内では。

坂本花織選手：

はい、めっちゃ寝ました。

さらに男子シングルでダブル表彰台となった鍵山優真選手（22）と佐藤駿選手（22）は、

ーー日本の空気はどうですか？

鍵山優真選手：

ちょっと湿気が、湿気がジメジメしています。

ーー佐藤選手、メダルを見せてください。いかがですか？日本に帰ってきて。

佐藤駿選手：

もう最高です。



ーーファンの声援いかがでしたか？

佐藤駿選手：

たくさんの人に来ていただけてうれしかったです。

そして初出場ながら女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）は、ミスが出たフリーの演技後に「惜しかったなぁ」と口元に人差し指を置いたポーズが話題となったが…。

ーー中井選手、ポーズが話題になってますよ。

はい、ちょっと恥ずかしいです。

と、中井選手は話題のキュートなポーズをこっそり披露してくれた。