「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２４日、鳴門）

飛行機で日曜日に鳴門に来ました。席に着いて離陸を待っている時「倉持様、清埜様」とアナウンスが流れた。どんな慌てた顔で登場してくるのかと思いきや、ドアはそのまま閉められてしまいました。（倉持）莉々（３２）＝東京・１１４期・Ａ２＝に話を聞くと「３時間前には羽田にいたんですけど、めちゃくちゃ飲んでいてアナウンスに気付かなかったんです」と笑っていた。でもＡＮＡからＪＡＬにチケットを取り直し、３万円余計にかかったみたいです。

今大会は多摩川の推薦で出場。「昨年はターンで悩み、あまりいいレースができなかったけど、推薦してもらったので頑張らなくっちゃ」と気合を注入。足も「ギアケースとペラ調整をしたら、あら！これ好きな感じ」とびっくり。「悪かった行き足も改善し、これなら今修行中のまくり差しもできそう」と意気揚々。「３万円も余計にかかったし、このくらいのご褒美はあってもいいでしょ」と開き直っていたが、自分のせいなのにご褒美？「いやいやアレは選外でしょう」と何ともポジティブな倉持でした。（ＪＬＣ解説者・徳増宏美）