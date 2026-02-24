「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」

今年1月にデビューから16周年を迎えた韓国の人気ロックバンド・CNBLUE。その直前には3枚目のフルアルバム「3LOGY」(1月7日発売)でカムバックし、世界7地域のiTunesトップアルバムチャート他で首位を獲得、先行曲「Still, a Flower」が米・フォーブス誌から注目されるなど大きな反響を呼んだ。

全10曲ともメンバーが制作に参加したこの新譜を引っ提げ、1月17日よりワールドツアー「2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR '3LOGY'」も開幕。その日本公演となるアリーナツアーも5月に控えるなど、精力的なグループ活動でファンを喜ばせている。

CNBLUEと10CM、同じ2010年デビューの2組の本格的な共演はこれが初！「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

多様なコンテンツで活躍を見せたカムバック期間には、韓国KBSの音楽番組「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」にも出演すると、韓国国内のフェスや学園祭に引っ張りだこなバンドとしての真価を存分に発揮した。

この「THE SEASONS」シリーズは、生バンド演奏によるライブと季節ごとにMCが変わるユニークなスタイルで、数多ある韓国の音楽番組の中でも"本格派"と一目置かれている存在。

自ら代表を務めるレーベル初のアイドル・LNGSHOTをローンチしたことでも話題のパク・ジェボムの初代MCを皮切りに、MZ世代を代表する女性ラッパー、イ・ヨンジ(6代目)、番組初の俳優MCとなったパク・ボゴム(7代目)といった歴代MCも注目の的で、現在は"韓ドラOSTの神"こと10CM(シプセンチ)が8代目MCを担当している。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

まずオープニングステージとして元旦に公開された「Still, a Flower」を披露したCNBLUE。バンドのフロントマンであるジョン・ヨンファが手がけたこの曲は、「痛みや暗闇の中でも再び花が咲くように、厳しい現実の中でも自分自身の輝きを取り戻す瞬間」を歌ったミディアムバラード。温かみのある優しい歌声に「深く慰めてくれる美しい曲」と10CMも称賛した。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

同じ2010年デビューの"同期"となる10CMとCNBLUEは、フェスや歌謡祭で顔を合わせたことはあってもこうして顔を突き合わせてトークするのは初めてだそう。それでも"3ヶ月後輩"にあたる10CMが、10年前にCNBLUEが音楽番組で首位を連発していた「YOU'RE SO FINE」(2016年リリースの韓国アルバム「Blueming」のタイトル曲)を、自身の楽曲「What the Spring??」が破った時のエピソードを自慢げに明かし、盛り上がる一幕も...。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

互いの楽曲のカバー合戦も飛び出し、10CMの「pet」を歌ったヨンファは艶やかなボーカルを響かせると、「ジョン・ヨンファといえばクールなロックボーカリストを思い浮かべるが、私は可愛いヨンファが見たい」という10CMのリクエストにも応え、キュートな猫ポーズまで披露。一方の10CMもCNBLUEの生演奏の下、彼らの「Love」をパフォーマンスし、息ぴったりのパワフルなコラボステージを作り上げた。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

番組終盤、新譜のタイトル曲「Killer Joy」ではロックなサウンドで会場のボルテージを引き上げると、番組でも珍しい"アンコール"が客席からあふれ、そのまま「RACER」「99%」「Between Us」と歴代の人気曲を乱れ打ち。ドラムのカン・ミンヒョクとベースのイ・ジョンシンの安定感抜群のリズム隊に支えられてヨンファがシャウトする...そんな本領発揮のパワフルなステージを展開した。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

「50回くらい言っていると思う」と10CMに指摘されたヨンファお決まりのフレーズ「EVERYBODY、JUMP！」で会場を揺らすようなライブ巧者ぶりには、CNBLUEがあらゆるフェスに引っ張りだこの理由が詰まっていた。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

文＝HOMINIS編集部

放送情報

THE SEASONS〜10CMのスダムスダム

第17回(CNBLUE出演回)

放送日時：2026年3月3日(火)0:30〜、3月8日(日)1:20〜

チャンネル：KBS World(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ