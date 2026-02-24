¹â»Ô¼óÁê¤ÏŽ¢½÷ÀÅ·¹ÄŽ£¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬Ž¢ÁªÂò»è¤Ï"°¦»ÒÅ·¹Ä"¤·¤«¤Ê¤¤Ž£¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¥ï¥±
¢£º£¹ñ²ñ¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê
Àè¤Î½°±¡Áªµó¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿316µÄÀÊ¤Ï¡¢Æ±ÅÞ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷·Ê¤¬°ìÊÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¹ñ²ñ¤ÇºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤Î¹ÔÊý¤À¡£
¹Ä¼¼¤Î¸½¾õ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£²¿¤·¤íÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¼Ô¤¬¤¿¤Ã¤¿¤ª°ìÊý¤·¤«¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¡¢1Ç¯ÃÙ¤ì¤Ç¡ÖÀ®Ç¯¼°¡×¤òµó¤²¤é¤ì¤¿½©¼ÄµÜ²È¤Î¤´Ä¹ÃË¡¢Íª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤À¤±¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
°ìÊý¡¢Ì¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²Êý¤Ï³§¤µ¤Þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤Ä·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤´Ç¯Îð¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´Ä¹½÷¡¢·ÉµÜ(¤È¤·¤Î¤ß¤ä)¡Ê°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¡ËÅÂ²¼¤Ï24ºÐ¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î¤´¼¡½÷¡¢²Â»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ï31ºÐ¤À¡£
Ì¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²¤Ï¤´·ëº§¤È¤È¤â¤Ë¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸½ºß¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¡ÊÂè12¾ò¡Ë¡£
¤Ò¤È¤¿¤Ó¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¹Ä¼¼¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡¢Ëü¤¬°ìÎ¥º§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤ËÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡È¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¡ÉÊÌ¤Î¸ÍÀÒ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¡Ö¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤¿¼ÔµÚ¤Ó¹ÄÂ²¤È¤Ê¤Ä¤¿¼Ô¤Î¸ÍÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×Âè3¾ò¡Ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¹Ä¼¼¤ÏÍª¿ÎÅÂ²¼¤ª°ìÊý¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Åß¸¤¿¤ëÌ¤Íè¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¸«¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢Íª¿ÎÅÂ²¼¤Î¤´·ëº§¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¼ê¤òÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¯¼£¤ÎÌµ°ÙÌµºö¤ÈÂÕËý¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÌäÂê¤Î²ò·è¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀèÁ÷¤ê¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤ÎµÄÀÊ¤òÆÀ¤¿º£¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£º£¹ñ²ñÃæ¤Ë·èÃå¤«
Áªµó¤Î·ë²Ì¡¢Âç¤¤Ê¸¢ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿½Å¤¤ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¼£¿®¾ò¤ä¼êË¡¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤Ë¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤ÆÊüÃÖ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤éºÇ¤âÍ¥ÀèÅÙ¤¬¹â¤¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÎòÂå¤ÎÀ¯¸¢¤¬ÀÑ¤ß»Ä¤·¤Æ¤¤¿¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ËÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢2·î18Æü¤ÎÂèÆó¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÈ¯Â¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¡×¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¡ÈÄ©Àï¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢20Æü¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤Ë¸þ¤±¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µÅù¤Îºß¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¹ñ²ñÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º·èÃå¤µ¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï½°±¡µÄÄ¹
¤¿¤À¤·¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤ÎË¡Î§¤È°ã¤Ã¤Æ¡ÖÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¡×¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¡£¹ñÌ±¤ÎÁí°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¹ñÌ±Åý¹ç¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤¤¤¦Å·¹Ä¤ÎÃÏ°Ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±½ãÂ¿¿ô·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ô¤ÎÎÏ¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ëÍðË½¤Ê¤ä¤êÊý¤Ï¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ö¾ð¤Ï¡¢¾å¹ÄÊÅ²¼¤Î¤´Âà°Ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡Ö¹Ä¼¼ÅµÈÏÆÃÎãË¡¡×¤¬¡È¤Û¤ÜÁ´²ñ°ìÃ×¡É¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎÀµÉûµÄÄ¹¤¿¤Á¤À¡£¤È¤¯¤Ë½°±¡µÄÄ¹¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡£
¤½¤Î½°±¡µÄÄ¹¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÌîÅÞ¤È¤Î¸ò¾ÄÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¡¢¿¹±Ñ²ð¸µË¡Áê¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¯ÉÜ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤¬¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¤í¤¦¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ÃæÎ©¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¿¹µÄÄ¹¤¬¼«Ì±ÅÞ¥µ¥¤¥É¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¸øÀµ¤µ¤ò·ç¤¯¤È¡¢Î©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¬±ó¤Î¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¢£Í¿ÅÞ¸øÌó¤Î¡ÖµìµÜ²ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¥×¥é¥ó¡×
º£²ó¤Î¹ñ²ñÃæ¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃå¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
º£¡¢Î©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ËµÄÏÀ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤À¡£Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµìµÜ²È¡×¤Ï¡¢ÃË·Ï¤Î·ì¶Ú¤Ç¤ÏÌó600Ç¯Á°¤ÎÆîËÌÄ«»þÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤é¤Ê¤¤¤È¸½ºß¤Î¹Ä¼¼¤È¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢80Ç¯¶á¤¯Á°¤ÎÈïÀêÎÎ²¼¤ËËµ·Ï¤È¤·¤Æ¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ÏÅý¤Î¿Æ¤ÎÂå¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë°ìÈÌ¹ñÌ±¤ÎÃËÀ¤ò¡¢¹ÄÂ²¤Ë¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¡É¤ò¤¢¤¨¤Æ²ò¶Ø¤·¡¢¿·¤·¤¯¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë¡£Îò»Ë¾å¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥×¥é¥ó¤À¡£
¤É¤Á¤é¤â¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î°ÂÄê²½¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¤òÌÜÀè¤À¤±´ËÏÂ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌïË¥(¤Ó¤Û¤¦)ºö¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀè¤ÎÁªµó¤Ç¢µìµÜ²ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¥×¥é¥ó¤ò¡ÖÂè°ìÍ¥Àè¤È¤·¤Æ¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤Î¸øÌó¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤âÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²¤Ë»Ä¹ó¤Ê»ÅÂÇ¤Á
¤·¤«¤·¢µìµÜ²È¥×¥é¥ó¤ò¡ÖÂè°ìÍ¥Àè¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡È½ç½ø¤¬µÕ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Ì¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²Êý¤Ï¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤ò´Þ¤á¤¿³§¤µ¤Þ¤¬¡¢¤´·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡¤Î¥×¥é¥ó¤Ê¤é¡¢¤´·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¸øÅª¤Ê¤´³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ÏÆ±¤¸¿ÈÊ¬¡×¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤é¡¢ÃËÀ¹ÄÂ²¤ÈÆ±¤¸¤¯ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤É¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤´ËÜ¿Í¤â¤´·ëº§¸å¤Î¤´²ÈÂ²¤â¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤â¤ªÁê¼ê¤â¡¢¤´·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¡É¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¹ñ²ñ¤ÎµÄ·è¤Ë¤è¤ë¡Ê·ûË¡Âè2¾ò¡Ë¡£¤½¤ì¤¬À¯¼£¥Þ¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Åö»ö¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Î´ØÍ¿¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¡¦¹ñ²ñ¤¬¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â®¤ä¤«¤Ë²þÀµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤³¤½¤¬¡ÖÂè°ìÍ¥Àè¡×¤ÇÅöÁ³¤À¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤È¤â»Ä¹ó¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¢£Ã¯¤¬¡ÖÍÜ»Ò¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¢µìµÜ²È¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÃæ¤ÎÆÃÄê¤Î²ÈÊÁ¡¦·ì¶Ú¡áÌçÃÏ(¤â¤ó¤Á)¤Î¼Ô¤À¤±¤¬Îã³°Åª¡¦ÆÃ¸¢Åª¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¹ÄÂ²¤È¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é·ûË¡¤¬¶Ø¤¸¤ë¡ÖÌçÃÏ¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¡×¡ÊÂè14¾òÂè1¹à¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ëµ¿¤¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼µ¸Í¾ï¼÷»á¡¢½°±¡Ë¡À©¶É¤Ê¤É¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÆü¤Þ¤Ç°ìÈÌ¹ñÌ±¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤È¤¤¤¦Ë¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤À¤±¤ÇµÞ¤Ë¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ë¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤À¡£
Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¼êÁ°¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Æ¤ÎÂå¤«¤é°ìÈÌ¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ëÅö»ö¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«¤é¡ÖÍÜ»Ò¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤«¡£
¤«¤Ä¤Æ¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤·¤¿Åö½é¤Ï11¤¢¤Ã¤¿µìµÜ²È¤â¡¢ÃË»Ò¤ÎÀ×·Ñ¤®¤¬ÉÔºß¤ÇÇÑÀä¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ç¤Ë4²È¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²ìÍÛ²È¡¦µ×íî²È¡¦Åìµ×íî²È¡¦ÃÝÅÄ²È¤À¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤ËµìµÜ²È¼«¿È¤Î¸½¾õ¤¬¡¢¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¤À¤±¤Ç·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î4²È¤ÎÃæ¤ËÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÍÜ»Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë½Å°µ¡×
Î©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½°»²ÀµÉûµÄÄ¹¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÇÁ´À¯ÅÞ¡¦²ñÇÉ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡ÖÁ´ÂÎ²ñµÄ¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿À¯ÅÞÂåÉ½¤«¤é¡¢ÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤ë°Õ»×¤ò¤â¤ÄÃËÀ¤¬ÉÔºß¤Ê¤é¢¥×¥é¥ó¤ÏÌµ°ÕÌ£¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î»ØÅ¦¤¬·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜÂ¦¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀâÌÀ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
·ûË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¼«Í³¤È¸¢Íø¡×¤òÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±ÃËÀ¤¬¡¢½÷À¹ÄÂ²¤È¤Î·ëº§¤â²ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬Á´ÈÌÅª¤ËÀ©Ìó¤µ¤ì¤ë¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ»êÆñ¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥×¥é¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÏÀ¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÆÃ¹¶Ââ¤Ë»Ö´ê¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤Ê³Ð¸ç¤ÈÍ¦µ¤¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡Ê¿·ÅÄ¶Ñ»á¡ØÊÌºýÀµÏÀExtra.14¡Ù¡Ë¡£
¤·¤«¤âÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢É¬¤º·ëº§¤·¤ÆÃË»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬»ê¾åÌ¿Îá¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î½Å°µ¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡£
¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬ÍÄ¤¯Êª¿´¤Î¤Ä¤¯Á°¤ËÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¹Ô¤¨¤Ð¤è¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶ËÏÀ¤Þ¤Ç°ìÉô¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹ñÌ±Æ±»Î¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç¤â3Ê¬¤Î1¤Û¤ÉÎ¥±ï¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÌµ»ë¤·¤¿ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÎ¾¿Æ¤¬¤½¤ì¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡ÖµìµÜ²È¡×Åö»ö¼Ô¤Î¥Û¥ó¥Í
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë4²È´Ø·¸¼Ô¤Î¡Ö¹ÄÀÒ¤Î¼èÆÀ¡×¡Ê¼«Ê¬¤ä»Ò¤É¤â¤¬¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¸µ¹ÄÂ²¤À¤Ã¤¿µ×íîË®¾¼»á¡Ê¾¼ÏÂ4Ç¯¡Î1929Ç¯¡ÏÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤ÏÃø½ñ¡Ø¾¯Ç¯¹ÄÂ²¤Î¸«¤¿ÀïÁè¡Ù¡ÊÊ¿À®27Ç¯¡Î2015Ç¯¡Ï¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµ×íîÀ¹É§»á¡Ê¾¼ÏÂ42Ç¯¡Î1967Ç¯¡ÏÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ï¡ÖµìµÜ²È¤«¤éÍÜ»Ò¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡ØÊ¸éº½Õ½©¡ÙÊ¿À®17Ç¯¡Î2005Ç¯¡Ï3·î¹æ¡Ë¡£
²ìÍÛÀµ·û»á¡Ê¾¼ÏÂ34Ç¯¡Î1959Ç¯¡ÏÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÃË»Ò¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÎ©¾ì¤¬°ã¤¤¤¹¤®¡¢¶²¤ìÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ä¡Ä¹Ä¼¼ÍÍ¤Ø¤Î¤ªÌ»Æþ¤ê¤Ê¤É¹Í¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¼ºÎé¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡Ê¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡ÙÊ¿À®23Ç¯¡Î2011Ç¯¡Ï12·î15Æü¹æ¡Ë¡£
Æ±¤¸¤¯Ì»Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµ×íîÀ¬É§»á¡Ê¾¼ÏÂ48Ç¯¡Î1973Ç¯¡ÏÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤âÃË»Ò¤¬¤¤¤ë¤¬¡Ö»ä¤Ï³°Ìî¤Î¿Í´Ö¡£¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡ÊÆ±¡Ë¡£
ÃÝÅÄ²È¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö»ä¼«¿È¤Ï²¾¤ËÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡¢¾¼ÏÂ50Ç¯¡Î1975Ç¯¡ÏÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æ±¡Ë¤È¤ÎÅú¤¨¡£
°ÊÁ°¡¢µìµÜ²È·Ï¤ÎÌ¤º§¤ÎÀ®Ç¯ÃË»Ò¤òÌÖÍåÅª¤Ë¼èºà¤·¤¿ÊÝºåÀµ¹¯»á¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡Ø·î´©¸½Âå¡ÙÊ¿À®18Ç¯¡Î2006Ç¯¡Ï2·î¹æ¡Ë¡£
¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¹ÄÂ²¤ËÌá¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤ºÐ·î¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÅöÁ³¤ÎÈ¿±þ¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÍÜ¿Æ¡×¤Ë¤Ê¤ë¹ÄÂ²¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«
°ìÊý¡¢º£¤Î¹Ä¼¼¤ÎÃæ¤ÇµìµÜ²È·Ï»ÒÂ¹¤ÎÃËÀ¤ò¤´¼«Ê¬¤ÎÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¡ÖÍÜ¿Æ¡×¤Ë¤Ê¤ë¹ÄÂ²¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤«¡£
¹Ä¼¼¤ÎÃæ¿õ¤Ç¤¢¤êÀ»°èÃæ¤ÎÀ»°è¤È¤¤¤¦¤Ù¤¡ÖÆâÄî¡×¡ÊÅ·¹Ä¤´°ì²È¤ª¤è¤Ó¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤Ë2Êý¤ª¤é¤ì¤ë½©¼ÄµÜ²È¤Ë¡¢Ì±´Ö¤«¤éÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¾ïÎ¦µÜ²È¤Ï¤É¤¦¤«¡£¾ïÎ¦µÜÅÂ²¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë90ºÐ¤Ç²Ú»ÒÈÞÅÂ²¼¤â85ºÐ¤Î¤´¹âÎð¤À¡£Î¾ÅÂ²¼¤¬¤³¤ì¤«¤éÍÜ»Ò¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¾ï¼±Åª¤À¤í¤¦¡£
¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢´²¿Î(¤È¤â¤Ò¤È)¿Æ²¦ÈÞ¿®»ÒÅÂ²¼¡Ê70ºÐ¡Ë¤È»°³ÞµÜ²È¤Î¤´Åö¼ç¡¦ÉË»Ò(¤¢¤¤³)½÷²¦ÅÂ²¼¡Ê44ºÐ¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ê¤¬¤é¡ÖµÜ²ÈÊ¬Îö¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿´Ø·¸¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ÎÍÜ»Ò¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈùÌ¯¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ê¿®»ÒÈÞÅÂ²¼¤ÏËãÀ¸ÂÀÏº»á¤ÎËå¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¯¼£¿§¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍÜ»Ò¤Ï·Þ¤¨¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡Ë¡£
¤·¤«¤â¡¢ÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤âËåµÜ¤Îô¤»Ò(¤è¤¦¤³)½÷²¦ÅÂ²¼¡Ê42ºÐ¡Ë¤â¡¢¤È¤â¤ËÌ¤º§¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤³¤ËÃË»Ò¤¬ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤´·ëº§¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢ÉÔ¼«Á³¤µ¤ò¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¡£
¹â±ßµÜ²È¤Îµ×»ÒÈÞÅÂ²¼¡Ê72ºÐ¡Ë¤Ë¤âÌ¤º§¤Î¤´Ä¹½÷¡¢¾µ»Ò(¤Ä¤°¤³)½÷²¦ÅÂ²¼¡Ê39ºÐ¡Ë¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃË»Ò¤òÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¤¯º¹¤·¾ã¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½ºß¤Î¹Ä¼¼¤Î¹½À®¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ê·Á¤ÇÍÜ¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ëÊý¤Ï¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡ÖÂè°ìÍ¥Àè¡×¤¹¤Ù¤¤Ï½÷À¹ÄÂ²¤ÎÌ¤Íè
ÍýÀÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯¼£¤¬¡ÖÂè°ìÍ¥Àè¡×¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ï¡¢µìµÜ²È¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²¤¬¤´·ëº§¸å¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬Æ±°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¹ÄÂ²¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤É¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¡ÊÂè12¾ò¡Ë¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¶áÂå°ÊÍè¤Î¡Ö²ÈÂ²¤ÏÆ±¤¸¿ÈÊ¬¡×¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤â¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¹ÄÂ²¤È¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ÇºÇÄã¸Â¡¢¤½¤ÎÀþ¤ÇÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤ò¤Ï¤¸¤áÌ¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²Êý¤ÎÌ¤Íè¤â¡¢¤ä¤Ã¤È¸«ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¾Íè¤Î¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤Ø¤Î·ç¤«¤»¤Ê¤¤Âè°ìÊâ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆâ³Õ»Ë¾å½é¤Î¡Ö½÷À¡×¼óÁê¤À¤Ã¤¿»ö¼Â¤â¡¢Âç¤¤¯ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Å·¹Ä¤«¤éÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Î¼óÁê¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¼£¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤·¤Ð¤é¤¯Îò»Ë¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤¬Éü³è¤·¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê³èÎÏ¤ò¹ñÌ±¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À
¹â»Ô»á¤Ï¤«¤Í¤Æ¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØÊ¸éº½Õ½©¡ÙÎáÏÂ3Ç¯¡Î2021Ç¯¡Ï1·î¹æ¡Ë¡£Æ±»á¤¬À¯¼£¤Î»Õ¤È¶Ä¤¤¤À¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°»á¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê´äÅÄÌÀ»Ò»á¡ØÊ¸éº½Õ½©¡ÙÎáÏÂ4Ç¯¡Î2022Ç¯¡Ï12·î¹æ¡Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Æ¼ï¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½7³ä¤«¤é9³ä¤È¤¤¤¦Â¿¿ô¤Î¹ñÌ±¤¬½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ä¼¼¤´¼«¿È¤Î¤ª¹Í¤¨¤òÂåÊÛ¤¹¤Ù¤Âå¡¹¤ÎµÜÆâÄ£Ä¹´±¤â¡¢¸½¾õ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤ÈÌ±°Õ¤Ë±è¤Ã¤¿²ò·è¤òË¾¤à»ÑÀª¤ò¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¢£¹â»Ô¼óÁê¤ÎºÇÂç¤ÎÀÕÌ³
¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÊÝ¼é¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»þÂåºø¸í¤ÊÃËÂº½÷ÈÜ¤Î´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ»×¹ÍÄä»ß¤Ë´Ù¤ë¡¢µì¼°¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÊÙ¶¯Ç®¿´¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¹Ä¼¼¤Î´íµ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¶§¤¬¡¢º£¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤¬¤«¤«¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê·ç´Ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂ¦¼¼ÉÔºß¤Î°ìÉ×°ìÉØÀ©¤Ê¤Î¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¤ò¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¥ë¡¼¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤ä¤¹¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï11¤¢¤Ã¤¿µìµÜ²È¤¬¡¢º£¤ä¼¡À¤Âå¤ÎÃË»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï4²È¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¸ÂÄê¥ë¡¼¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤®¤ê°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤òË¾¤á¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ë¤â¡¢µ¤¤Å¤¯¤À¤í¤¦¡£¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬À§Àµ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÄ¾·Ï¡×Í¥Àè¤Î¸¶Â§¡ÊÂè2¾ò¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÅ·¹Ä¤Ï¡¢¹ñÌ±¤«¤é·É°¦¤ò¤¢¤Ä¤á¤ë·ÉµÜÅÂ²¼¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤·¤Æ¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤³¤½¡¢¹â»Ô»á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ê¤¿¤«¤â¤ê¡¦¤¢¤¤Î¤ê¡Ë
¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô
1957Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹ñ³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡¢Æ±Âç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀ¡£¹Ä°Ì·Ñ¾µµ·Îé¤Î¸¦µæ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ÆüËÜ»ËÁ´ÂÎ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¸½Âå¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÈ¯¸À¡£¡Ø¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡Ù¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤ë¡£Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜÊ¸²½Áí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¡£¿ÀÆ»½¡¶µ³Ø²ñÍý»ö¡£¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¹Ö»Õ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤ÎÀ®Î©¡Ù¡ØÅ·¹Ä¡ÖÀ¸Á°Âà°Ì¡×¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ØÆüËÜ¤Î10ÂçÅ·¹Ä¡Ù¡ØÎòÂåÅ·¹Ä¼Åµ¡Ù¤Ê¤É¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÖÌÀ²÷¡ª ¹â¿¹·¿Ï¿¡×
----------
¡Ê¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô ¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ë