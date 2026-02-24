“首傾げポーズ”話題・フィギュア中井亜美選手、五輪初出場も「緊張なく滑れた」3年後の次回大会に向け意気込み「楽しみながらいい結果を出せたら」【TEAM JAPAN 帰国時記者会見】

