【最強昆虫王者決定！掘って遊べる カブトムシ VSクワガタ リアルフィギュア大乱闘 コレクションBOOK】 2月24日 発売 価格：1個721円

宝島社は、同社玩具ブランド「宝島社トイズ」より「最強昆虫王者決定！掘って遊べる カブトムシ VSクワガタ リアルフィギュア大乱闘 コレクションBOOK」を本日2月24日に発売した。価格は1個721円。

本商品はブロックの中に隠れた昆虫フィギュアを専用ツールで掘り出す“発掘体験型”のおもちゃ。封入されているフィギュアは、カブトムシ・クワガタあわせて全18種（ランダム封入）。大当たりやシークレットもあり、何が出るか分からないワクワク感も楽しめる。

大当たりはブロックにビッグフィギュア1つ入りで全6種。スモールはブロックに2つ入りで全12種。そして、レアはゴールド、シルバーのフィギュアが登場。さらにシークレットも封入されている。

また、宝島社トイズは2026年6月に初のカプセルトイを発売する。第1弾は平成に人気を博した宝島社のストリートファッション誌「CUTiE(キューティ)」を再現した豆本と、2000年代に大流行したブランド「Cher(シェル)」のミニバッグキーホルダーとなっている。価格は各500円。

【ビッグフィギュア】【スモールフィギュア】【レアフィギュア】【ブロック、専用ツール】

