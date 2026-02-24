普段使いしやすいままサーキットで違い瞭然

フォルクスワーゲン・ゴルフ GTIの50周年を記念する、エディション50。エボ4へ進化したEA888型エンジンは325psを発生し、回転の反応はダイレクトで、ピーキーさがなく扱いやすい。フロントタイヤが受け止めきれないほど、パワフルでもない。

【画像】VWゴルフ GTI 50周年祝う エディション50 Rとヴァリアント 7代目クラブスポーツ Sも 全121枚

アクセルペダルを踏み込めば、ベースのGTI クラブスポーツより速いことは明らか。郊外を流すようなペースでは、そもそもトルクが太く、25psの増強は感じにくいだろう。しかし、許される環境で5000rpm以上を活用すれば、違いは瞭然となる。



フォルクスワーゲン・ゴルフGTI エディション50 パフォーマンス・パッケージ（欧州仕様）

スポーティなドライブモードを選ぶと、吸気音が人工的に強調されつつ、勢いを増したパワーデリバリーを堪能できる。シフトパドルを弾けば、ギア選びも意のままだ。

アクラポビッチ社製マフラーのノイズも刺激的。スタートボタンを3秒長押しし、ブレーキを踏むと、アグレッシブな破裂音で始動させることもできる。同時に、通常のGTIと同じように、普段は周囲の交通へ馴染んだ運転も難しくない。

専用サスでも乗り心地快適 一線を画す軽快感

パフォーマンス・パッケージを装備した試乗車の場合、19インチの専用ホイールとタイヤが組まれ、バネ下重量は1本当たり4.5k軽い。通常のクラブスポーツよりサスペンションは引き締められ、ストロークは短いものの、乗り心地は充分快適な範囲にある。

可変式のDDCダンパーは、最も硬くしても、不快な衝撃までは伝えない。50周年の特別仕様として、もう少しシリアスさを求める人はいるかも知れないが、ゴルフらしく状況を選ばないホットハッチにある。



ステアリングは調整を受け、手のひらへ伝わる感触はより濃密。旋回時の鋭さも、明らかに向上している。動的な軽快感は、通常のGTIとは一線を画す。

今回は、スペイン・バルセロナのカステッローリ・サーキットも走ったが、生憎の雨で、シャシーの実力を完全に引き出すことは難しかった。限界付近での正確性や落ち着き、リカバリーのしやすさは、どの程度なのだろう。

高速コーナーでの安定感はレーシングカー級

少なくとも、ずぶ濡れのコースをエディション50は巧みにこなした。ブレーキを強化する余地はありそうだが、グリップ状態を把握しやすく、高速コーナーでの安定感はレーシングカー級。小川のように流れる水たまりで、トラクションを失うこともなかった。

右足を丁寧に傾ければ、セミスリックと呼べるブリヂストン・タイヤのグリップは出色。ミシュランやピレリの、サーキット向けタイヤを凌駕したといっていい。路面が乾いていれば、ホンダ・シビック・タイプR以上の速さを、絶賛していたかもしれない。



他方、シャシーバランスは、ここ25年間のベスト・ホットハッチのそれを、塗り替えてはいないかも。カーブでのアクセルオフ時の姿勢制御は、強い興奮を誘うものではない。レーシングドライバーのシリアスな扱いに、最適化されたように感じた。

積極性が増したフロントデフは、ノーズを鋭く巻き込む特性までは得ていない。トラクション・コントロールをオフにしても、パワーオン時はアンダーステア傾向にある。もっとも、ウェット・コンディションでの話だが。

GTIを長年愛してきた人向けの刺激的なゴルフ

ゴルフ GTIの50周年を記念する、エディション50。シビック・タイプRやルノー・メガーヌ R.S.などを愛する、熱狂的なホットハッチ・ファンに向けたモデルというより、GTIを長年愛してきた人向けの、刺激的なゴルフとして仕上がっている。

劇的な進化までは得ていなくても、GTI クラブスポーツより能力は引き上げられている。既存ユーザーの驚きは、そこまで大きくないかもしれないが、パワフルでドラマチックで、コミュニケーション力は遥かに高い。



エディション50が、歴代最高のドライバーズ・ゴルフへ仕上がっている可能性はある。答えを明らかにするには、晴れたグレートブリテン島で再び試乗するしかないだろう。

◯：従来のゴルフ GTIにはなかった、動的なドラマチックさ サーキットへ対応するであろうパフォーマンス・パッケージ 穏やかに市街地を走ることも得意

△：記憶に刻まれるほどの敏捷性や過激さはない 強化ブレーキや車高調コイルオーバーキットがあっても良い 高速安定性が重視された操縦性

英国価格：5万2190ポンド（約1096万円）

全長：4289mm（GTI）

全幅：1789mm（GTI）

全高：1471mm（GTI）

最高速度：270km/h

0-100km/h加速：5.3秒

燃費：12.9km/L

CO2排出量：176g/km

車両重量：1445kg（パフォーマンス・パッケージ）

パワートレイン：直列4気筒1984cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：325ps/5500rpm

最大トルク：42.7kg-m/2000-5500rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動



