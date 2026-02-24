ツイスティな区間でポルシェのGTシリーズへ匹敵

フォルクスワーゲンのシャシー開発を率いる、技術者のセバスチャン・ウィルマンが落ち着いた面持ちで話す。「間違いなくサーキット志向のクルマです。ニュルブルクリンクでは遥かに速く、ツイスティな区間ではポルシェのGTシリーズへ匹敵するほど」

【画像】VWゴルフ GTI 50周年祝う エディション50 Rとヴァリアント 7代目クラブスポーツ Sも 全122枚

相当な自信がなければ、こんな表現はしないはず。ホットハッチのアイコン、ゴルフ GTIの誕生50周年を記念して設定された、歴代で最も強力な「エディション50」に対する、力強い宣言といえる。喜ばしいことに2026年末まで生産され、台数へ制限はない。



フォルクスワーゲン・ゴルフGTI エディション50 パフォーマンス・パッケージ（欧州仕様）

歴代のゴルフ GTIで、最高峰の走りだと評価されるのは、先代の7代目に設定されたGTI クラブスポーツ。果たして、その凌駕は可能だろうか。

ベースはGTI クラブスポーツ EA888型は325ps

エディション50は、8代目ゴルフ GTI クラブスポーツがベース。名機、EA888型2.0L 4気筒ターボエンジンは「エボ4」へ進化しており、欧州の排気ガス規制、ユーロ7にも準拠する。最高出力は325psへ引き上げられ、0-100km/h加速は5.3秒で処理する。

トランスミッションは、通常のGTIと同じ7速デュアルクラッチ・オートマティック。エディション50の場合は、DDCプロと呼ばれる可変式ダンパーが標準で組まれる。見た目は、19インチの専用アルミホイールとステッカーで差別化される。



フォルクスワーゲン・ゴルフGTI エディション50 パフォーマンス・パッケージ（欧州仕様）

記念日を一層祝うべく、ウィルマンが設定したのが「パフォーマンス・パッケージ」。フロントのネガティブキャンバーは5割増しになり、ストラットマウントやブッシュ類が強化され、ステアリングの感触を磨きつつ、鋭い操縦性が引き出されている。

マルチリンク式のリアサスペンションも剛性が高められ、スプリングはレートの硬い専用品に。GTI クラブスポーツから、車高は5mm落ちる。ドライブモードには、「スペシャル・ニュルブルクリンク」が追加される。

25kg軽くなるパフォーマンス・パック

タイヤは、専用開発のブリヂストン・ポテンザ・レース。アクラポビッチ社製マフラーにはチタンが用いられ、軽量化も図られる。パワーステアリングや可変式ダンパー、スタビリティ・コントロールの設定も、パフォーマンス仕様になるとのこと。

この内容で、オプション価格は英国で3675ポンド（約77万円）。4万7995ポンド（約1008万円）のゴルフ GTIを買おうと考える人なら、選ばない選択はないだろう。



フォルクスワーゲン・ゴルフGTI エディション50 パフォーマンス・パッケージ（欧州仕様）

専用のコイルオーバー・ダンパーが組まれる訳ではないし、リアシートが省かれるわけでもない。ブレーキも、クラブスポーツ仕様のままではある。それでも、パフォーマンス・パッケージ装備時の車重は、通常のエディション50から25kgも軽くなる。

史上最速ゴルフ GTIでも実用性はそのまま

インテリアでは、GTI エディション50のロゴが随所に。内装トリムも専用で、スポーツシートは、特別にデザインされたタータンチェックで彩られる。サイドボルスターは控えめで、乗降性が良く、普段使いに配慮された形状にある。

ステアリングホイールはアルカンターラ巻き。ほぼ真円で、とても握りやすい。モニター式のメーターパネルは、過度なグラフィックの演出がなく、視認性が良い。ペダルはレッドのトリムで飾られるが、通常は足の裏に隠れ、気が散ることはないはず。





ダッシュボード中央にはタッチモニターが備わり、エアコンの操作メニューが実装される。その下には、運転支援システムなどのショートカットキーが4つあり、操作性にも配慮。アンビエントライトが、控えめなのも好ましい。

後席は、平均的な大人が快適に過ごせる広さ。荷室容量も標準仕様と同じ371Lで、史上最速のゴルフ GTIだと主張されるが、実用性は疎かになっていない。装備を削り、もっと軽量化する余地もあったといえるが。

走りの印象とスペックは、フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI エディション50（2）にて。