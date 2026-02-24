元欅坂46今泉佑唯、高まる“理想像”と本音を吐露「辻ちゃんネルを見すぎちゃって…」 離婚届提出の心境を明かす
元欅坂46の今泉佑唯が、22日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』(後9:00)の#4に出演し、高まる“理想像”と本音を吐露した。
【写真】今泉佑唯のまさかの告白に大慌て！驚きの表情の峯岸みなみ
今泉は「紙切れ1枚に左右されちゃうので、考え過ぎちゃうんですよね。『妻としてしっかりしなきゃ』みたいな」と、自身の結婚生活を振り返りながら切実な思いを吐露。自身の理想の女性像が高すぎるゆえに自分を追い込んでしまうと明かし、「辻ちゃんネル（辻希美の公式YouTubeチャンネル）を見すぎちゃって…」とまさかの理由も告白。「いいなぁ、あんなに大きいお家…。お魚捌いたりもすごいなぁ」と本音をもらした今泉に、元AAAの伊藤千晃も「SNSとかで見えちゃうのが辛いですよね」と共感した。
さらに話が「離婚届」に及ぶと、今泉は「私、取りに行きました」と過去の経験を告白。「離婚するぞ！って決めて、取りに行った」と当時を振り返り、「専業主婦だったとき、すごい時間があって、余裕があるときだったから行けた」「ヒマだったので、よくないことばかり考えた結果だと思う」と回顧。専業主婦ならではの孤独や葛藤など、リアル経験談を披露した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務める。
