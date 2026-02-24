【ダンイーデン（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグは２３日、アリゾナ、フロリダ両州でオープン戦が行われ、ブルージェイズの岡本はメッツ戦の二回にオープン戦初安打となる２ランを放った。

６番三塁で先発して途中で退き、２打数１安打２打点。ホワイトソックスの村上はロッキーズ戦に３番指名打者で出場し、左翼線二塁打を含む４打数２安打だった。

岡本、鮮烈な一撃

鮮烈な一撃だった。メジャー１年目、ブルージェイズの岡本がオープン戦出場２試合目での初安打を、豪快なアーチで飾った。

二回一死一塁、外角低めの変化球を強くたたいた。打球はグングン伸びてバックスクリーンへ。直前の速球でカウントを追い込まれてからの対応力が光った一振りに、「いい形で打てた」とうなずいた。

対峙（たいじ）したメッツのホームズは昨季１２勝をマークし、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）米国代表に選ばれている右腕。一線級の投手から一発を放ったインパクトは大きい。

岡本が見据えるのは、あくまでシーズンでの活躍だ。今は打席での感覚を研ぎ澄ませることに力を注いでいる。感慨に浸ることなく、「色々な投手と対戦していくので、勉強していきたい」と気を引き締める。

とはいえ、チームメートや指揮官らに実力を見せるには十分。シュナイダー監督はパワーや球を捉える能力、対応力の高さを絶賛し、「彼が良い一日を過ごせたことをうれしく思う」と目を細めた。日本が誇る右の強打者は、早くも信頼を得つつある。（平沢祐）

村上「試合勘はだいぶ戻ってきた」

指名打者で出場したホワイトソックスの村上が２安打を放った。六回に低めのチェンジアップを単打にすると八回には外角の直球を左翼線への二塁打に。「試合勘はだいぶ戻ってきている。自分の間合いでいけたのが良かった」と打席を振り返った。

ただ、最初の２打席は連続で空振り三振を喫しており、「（配球を読むなど）もっと頭を使いながらやっていければ」と反省。日本代表「侍ジャパン」に合流前に出場を予定する２試合で、課題に向き合っていく。（米アリゾナ州スコッツデール 帯津智昭）