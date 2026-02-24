ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が24日に開幕した。

新時代を切り開くスター候補だ。地元・鳴門のフレッシュルーキー井上遥妃（22＝徳島）は、チャイナドレスを着用して登場したオープニングセレモニーで選手代表あいさつの大役を務めた期待の若手である。

大会の期待枠とも称される1R1号艇に抜てき。ファンの声援に応え、的確に逃げて開幕を飾った。

「セレモニーの後だったので、だいぶ（気持ちも）ほぐれていましたね。あそこが一番緊張していました（笑い）」とほほを緩めた。

昨年はG2レディースオールスター（とこなめ）で女子ビッグ戦線初の優勝戦進出を果たすと、すい星のごとく頭角を現した。

今期は初のA1級に昇格し、1月23日のまるがめG3オールレディースで初優勝を達成。G1初1着となった当地の四国地区選（1月31日〜2月5日）では序盤の大敗が響いて予選敗退も、3日目から軌道修正に成功して【2・2・1・1】と後半戦はまとめた。

「エンジンを仕上げるのが遅いので、もっと早くしないといけないけど、後半は調整がやっと合ってきました。今回もそれが生きてくると思います」

直前に当地を走った強みがあり、先のG1戦で学んだことをフル活用して挑んでいる。

エンジン気配に関しては少しずつ変化を見せている。

「前検は体感が悪かったけど、カカリはマシに。まだ重さがあるので、ペラの形をいろいろ試す」

上積みを図り、レース後は懸命にペラ調整と試運転を繰り返す姿が印象的だった。

「目標は大きく、優出すること！」。地元の大一番で自慢のスピードターンを繰り出して躍動していく。

2日目の出番は6号艇の3Rと2号艇の8Rだ。