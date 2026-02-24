秋田市の沼谷市長は、新たなスタジアム整備の計画が見通せなくなったとしても、ブラウブリッツ秋田が存続するかどうかという問題とは切り離すべきと指摘しました。



クラブの存続に県や市が責任を負うべきではないなどとも述べ、市としての整備のあり方をめぐる方針を変えない考えも改めて示しています。



新スタジアム整備の事業主体をめぐっては、秋田市が単独で担わないとの方針を示す一方、県は、市が主体となり施設も所有することが望ましいとの見解を示しています。





沼谷市長は24日の市議会で、市の方針は変えず、代わりの案も出さない考えを示しました。秋田市 沼谷市長「県とブラウブリッツ秋田に提示した市としての方針は、財政状況なども踏まえながら実現可能性の限界ラインを真摯に検討した結果であり、これに代わる案を提示することは困難」県が方針を変えなければ、市は、県やブラウブリッツ秋田と行う整備のあり方をめぐる協議から撤退する意向で、整備計画の先行きが見通せなくなりますが、沼谷市長はクラブが存続するかどうかという問題とは、切り離すべきだと指摘しました。沼谷市長「引き続き県としての方針が変わらないということになれば、県とブラウブリッツでその先を考えていただくことになるわけですが、その結果、仮にスタジアム整備ができない、難しいとなったとして、それがイコール、秋田県からプロサッカーチームがなくなることだということに私自身は直結でとらえておりませんし、直結すべきではないと思っています」スタジアム整備の目的の一つは、ブラウブリッツ秋田がJ1でもプレーできる参加資格＝クラブライセンスを得るためです。仮に新たな施設の整備が難しくなったとしても、クラブは下部のリーグであれば、存続し続けることが可能です。さらに沼谷市長は、クラブ存続に関する責任を行政が負うべきではないとも述べています。沼谷市長「スタジアム整備という、あくまで民間のライセンスの話と、県市が負うべき責任というのは本来は違うものだと思っていますので、チームの存続自体に関する責任については、スタジアム整備とは切り離してチーム自身、会社自身が考えていくべきものだと思ってます」整備のあり方をめぐる3者の考えは出そろっているものの、妥協点は、見いだせないままです。