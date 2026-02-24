今週の売り上げランキングは？

写真拡大

ドライバー部門では2週連続でピンの『G440 K』が首位をキープ。2位と3位がキャロウェイの『クアンタムシリーズ』、4位、5位にはテーラーメイドの『Qi4Dシリーズ』が入っている。店頭でのドライバー販売状況についてPGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに話を聞いた。

【写真】4位〜10位も発表！　最新ドライバーで人気のモデルは？

「発売が最も早かったテーラーメイドの『Qi4Dシリーズ』は初動がすごくて一気にドーンと売れました。その後から『クアンタムシリーズ』が巻き返している。テーラーメイドとキャロウェイは初代『ステルス』と『ローグST』のときと少し似ていますね。ピンの『G440 K』は追加モデルということもあり、静かなスタートでしたが安定して売れています」 『G440 K』が売れる理由は？ 「1番の魅力は曲がらないこと。それとつかまりが良くなって、高MOIなのに振りやすくなった。今までの大型ヘッド、高MOI系のドライバーはつかまらずに右に飛ぶミスが出やすかったのに『G440 K』にはそれがありません」 テーラーメイド、キャロウェイ、ピンの購入層に違いはあるのか？ 「発売当初にテーラーメイド、キャロウェイを購入するのはどちらかと言えばアスリートゴルファー。ピンはアスリートゴルファーからシニアゴルファーまで幅広い層に人気があります」 モデル別では『G440 K』が1位だが、『クアンタム』は5モデル全てがトップ10に入っており、シリーズとしては好調なスタートを切った。 （ドライバーランキング）1位　ピン G440 K2位　キャロウェイ　クアンタム ◆◆◆ MAX3位　キャロウェイ　クアンタム MAX◇　◇　◇44モデルのアイアンをロボット試打で調査！　「【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打」で結果を公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>

【写真】4位以下は？　ドライバー売り上げランキングトップ10
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
『Qi4D』『クアンタム』『G440 K』の初速性能をガチ比較！　一番初速が出るのはどれ？
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】