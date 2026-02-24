「小学生のとき握手会に…」元欅坂46今泉佑唯、唐突な初告白 峯岸みなみは大慌て「対応どうだった？」
元欅坂46の今泉佑唯が、22日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』(後9:00)の#4に出演し、峯岸みなみとの意外な接点を明かした。
【写真】まさかの告白に大慌て！驚きの表情の峯岸みなみ
MCの近藤千尋から「峯ちゃん（峯岸みなみ）と面識はある？」と聞かれた今泉は、峯岸との意外な接点を告白。「小学6年生のときに峯岸さんの握手会に行かせていただきました」という今泉の唐突な初告白に、峯岸は大慌てで「えー！どうだった？対応」と質問。今泉が「列が全然進まなくて『どうしたんだろう？』と思ったら、神対応すぎて進まなかったんです！」と当時の様子を大絶賛すると、峯岸は照れ笑いを浮かべながら「そんなことないです」と謙そんした。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤、峯岸がMCを務める。
【写真】まさかの告白に大慌て！驚きの表情の峯岸みなみ
MCの近藤千尋から「峯ちゃん（峯岸みなみ）と面識はある？」と聞かれた今泉は、峯岸との意外な接点を告白。「小学6年生のときに峯岸さんの握手会に行かせていただきました」という今泉の唐突な初告白に、峯岸は大慌てで「えー！どうだった？対応」と質問。今泉が「列が全然進まなくて『どうしたんだろう？』と思ったら、神対応すぎて進まなかったんです！」と当時の様子を大絶賛すると、峯岸は照れ笑いを浮かべながら「そんなことないです」と謙そんした。