ミラノ・コルティナオリンピックで2つのメダルを獲得したスノーボードの村瀬心椛選手が4年後を見据えました。

初出場となる北京五輪で女子ビッグエアで銅メダルに輝いた村瀬選手。帰国後の会見で「銅メダルじゃ終われない」と話していました。その思いを胸に今大会では勝負の3回目に、フロントサイドトリプルコーク1440で完璧な着地を披露し逆転の金メダルを獲得しました。

「4年間必死でやってきた思い出というか、何もかもがつまったメダル。着地した瞬間にしびれたマジかと思って、今までに練習してきたことが背景に出て、色を変えにここまでやってきた。3本目で攻めた滑りで良かったと思います。やっと金取れた」と感慨深げに話します。

2冠を目指して挑んだスロープスタイルでは3回目に、トリプルコーク1260などの大技を決めて、頂点を目指すも85.80で深田茉莉選手に約2点及ばず銅メダルとなりました。

「スロープスタイルで前回とれなかったので自分を褒めていいとは思っています。2つとれたことはうれしいですね」としつつ「4年前も『銅じゃ終われない』と言ってて本当にそのとおりだと思って、スロープスタイルも『銅じゃ終われない』この悔しい思いも4年後にぶつけてやろうと思います」と再び4年後に向けて思いを語りました。

4年後に向けては【自分に勝つ 金2つ】を掲げた村瀬選手。「人に勝つ競技だとは思ってなくて、自分自身に勝つ競技だと思っていて、たたえ合うシーンがあるとおもいますが、みんな自分自身と戦っている。次こそは金2つとりたい」と気合を込めてコメントしました。

(2月24日放送 日本テレビ『ZIP!』を再構成)