アニメ監督・森賢さん死去 ぎふとアニメーション創業者で『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress』など担当
ぎふとアニメーション創業者／前代表取締役社長の森賢さんが、2月20日に亡くなった。公式X、キネマシトラス公式の公式Xにて発表された。
【Xより】アニメ監督・森賢さん死去 訃報全文
森さんの公式Xでは、家族より「日頃より森を応援してくださった皆様へ、家族よりお知らせいたします。森 賢は、かねてより闘病中でございましたが、2026年２月20日に永眠いたしました。生前の温かい応援、そして支えてくださった皆様に心より御礼申し上げます」と報告。
キネマシトラスの公式Xでも「かねてより闘病中でございました、ぎふとアニメーション創業者／前代表取締役社長 森 賢が2月20日に逝去いたしました。誠実に現場に向き合い、数々の作品を牽引するとともに、会社の設立や後進の育成にも尽力されました。生前のご厚誼に深く御礼申し上げ、謹んで哀悼の意を表します」と伝えた。
ぎふとアニメーションは、「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」をはじめとするアニメーション制作スタジオ。親会社であるキネマシトラス作品の重要な作画行程を担っており、TV・劇場アニメーションなど、作品案件が多数ある。
森さんは、『カードファイト!! ヴァンガード overDress』で監督、『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress』で総監督を務めていた。
『ヴァンガード」公式も「森 賢さんのご逝去に際し、謹んで哀悼の意を表します。『カードファイト!! ヴァンガード overDress/will+Dress』シリーズの監督/総監督として多大なるご尽力を賜り、卓越した情熱で作品を導いてくださいました。深く感謝するとともに、安らかなるご冥福を心よりお祈りいたします」と追悼している。
