出川哲朗、若手芸人へ「ゴールデン冠番組を目指して」 ダウ90000蓮見が反論「出川さんはお笑いより流行っている」
23日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（後11：59）では「お笑い世代間ギャップを埋めようSP」と題した企画で、出川哲朗をはじめとした平成世代と、さらば青春の光・森田哲矢をはじめとした令和世代で熱い“テレビ論”を繰り広げた。
【動画】出川哲朗、YouTubeに出ない理由を熱弁
同番組は、千鳥・大悟が芸人たちの私生活の領収書やレシートをエピソードとともに査定。金額に見合う面白さであると判断した場合には、全額分をキャッシュバックするという内容となっている。
出川が問題提起したのは「若手芸人にゴールデン冠番組を目指してほしい」。出川は「僕らの（時代の）芸人の最終目標っていうのは、ゴールデンで冠番組を持つことだった。でもね、ちょっと最近変わってきているのが、今の若い子たちは『M-1』優勝がゴール。そこが一番の目標、みんなにリスペクトされる。そういう若手の番組で話されるのが『M-1優勝しちゃったから、この後どうする。目標がなくなっちゃう』って。オレは、家で見ていて『ちょっとまってくれよ！』ってなって。M-1優勝が最終目標でもいいんだけど、その後にテレビのゴールデンで冠をもって、テレビで頑張ってもらいたい」と熱く訴えた。
出川は、YouTubeなどのネット上で活躍することは否定しないとしつつ「そっちだけじゃなくて、テレビ！今、私がくやしいのは、テレビがオールドメディアみたいに言われて、それはテレビに育ててもらったオレたちから非常にくやしいので、もっともっとテレビを盛り上げていきましょう！」と熱くアピール。
一方、お笑い愛ある立場でありながら「お笑いが流行っていない」「お笑いファンの総数を増やしていかないといけない」との発言が話題となったダウ90000の蓮見翔は、この日の放送で「個人で目指してもしょうがないじゃないですか。そもそも、番組枠がないじゃないですか、お笑いが流行ってないせいで」と淡々とぶった切る。蓮見は続けて「出川さんは、お笑いより流行っているじゃないですか？お笑い見ないけど、出川さんのことを知っている人はいる。出川さんこそ、YouTubeとかに出て、テレビを見ない人を連れてこないといけないのに、『テレビを盛り上げようよ』って、テレビの中だけで言っているって、こんな滑稽なことなくないですか？」と呼びかけた。
その後も、双方の立場から“テレビ”に対する思いが飛び交ったが、大悟が「（双方の）話を聞けば聞くほど、今のワシらが頑張らないとダメ。ワシがやっているような番組に、中学生・高校生が『なりたい』と思わないとダメ。だから、大悟が頑張ります（笑）」と宣言。その後、森田も蓮見と同様、多くの人に認知されている出川こそ、ネットに進出して、テレビの魅力を伝えるべきだとの言葉が飛んだが、大悟は「ワシは、出川さんにはそのままでいてほしい。若い子たちが（ネットから）連れてきて、テレビを見た時に『こんな面白い人がいるんだ』って、座っておいてほしい」と話していた。
