¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï24Æü¡¢²¤ÊÆ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÎÇä¤òÃæ¹ñ²ÈÅÅÂç¼ê¡Ö¥¹¥«¥¤¥ï¡¼¥¹¡×¤Ë°Ü´É¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤ÏÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂæÆ¬¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½Â¤²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼ý±×²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¡£¿·µ¡¼ï¤Î³«È¯¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD»±²¼¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼Ò¤¬¥¹¥«¥¤¥ï¡¼¥¹¤ÈÊñ³çÅª¤ÊÄó·È¤ò·ë¤ó¤À¡£¥¹¥«¥¤¥ï¡¼¥¹¤¬²¤ÊÆ¤ÇÈÎÇä¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÊªÎ®¤òÃ´¤¤¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¤Î³«È¯¤Ê¤É¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤Ï¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡Ö²ÝÂê»ö¶È¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ»ö¶È¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£