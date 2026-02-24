【母の教え】アシックス会長CEO・廣田康人「『何事も一番を目指しなさい』という母の言葉を胸に」
「几帳面で教育熱心な母でした」─。アシックス会長CEOの廣田康人氏は、母・月子さんのことをこう振り返る。子どもの頃、優秀だった月子さんだったが、兄弟が多かったこともあり、上の学校に進むことができなかった。その分、廣田氏や弟に期待をかけ、上の学校に進んで勉強してくれることを願った。また、月子さんは廣田さんの決めたことには絶対の信頼を寄せ、就職や結婚など、反対されたり意見されることはなかった。廣田氏の母への思いとは─。
体育教室に通ったことが東海中学受験につながる
私の母・月子は1929年（昭和4年）7月、愛知県名古屋市で普通の会社員の家に生まれ、結婚前には税務署に務めていました。
父の捨治は1927年（昭和2年）7月生まれで、やはり名古屋の出身です。父は警察官で、最終的な職位は警視正、西尾警察署（愛知県西尾市）の副署長まで務めました。両親はお見合いで結婚しました。2人は仲が良く、喧嘩をしているのを見たことはありません。
私が生まれた時は大変だったそうです。逆子で生まれたことに加え、「斜頸」といって首が一方向に曲がっていたからです。今はマッサージなどで治すようですが、私の頃は手術が必要で、1歳の時に手術をしました。今も首には傷が残っています。
病院が家から離れた場所だったのですが、母は市電などを乗り継いで、欠かさず病院に通って付き添ってくれました。このことは母が税務署を辞めた理由でもあります。このことは母からではなく父から「こういうことがあったんだよ」と聞かされました。
母の献身もあって、私は健康を取り戻し、3歳の時には健康優良児に選ばれるくらい大きくなりました。
我が家は両親と私、弟の4人家族ですが、よく旅行に連れて行ってくれたことも楽しい思い出です。同じ愛知県の犬山にある博物館明治村や、知多半島の内海海水浴場、富山県の黒部峡谷、岐阜県の養老公園などに行ったことが思い出されます。
両親は兄弟が多かったという背景もあり、2人とも学校は高等小学校までです。特に母は子どもの頃、優秀だったらしく、先生からも「女学校に行かせるべきだ」と勧められたほどだったそうです。
そうしたこともあって、自分たちが行けなかった分、私と弟には上の学校に行って欲しいという思いを強く持っていました。
その意味で母は教育熱心でした。私は小学生の頃、体は大きく、勉強はまあまあできた方でしたが、残念ながら運動神経がよくありませんでした。弟とは2歳違いでよく喧嘩もしましたが、私とは対照的に運動ができて、サッカーに打ち込んでおり、女子にも人気があるタイプでした。
私からすると、運動のできる弟にはコンプレックスを感じていましたが、弟からすると私の方が大切にされているという思いを抱いていたようです。
母は私が運動が苦手なことを心配して、せめて逆上がりくらいはできるようになって欲しいと、YMCA（キリスト教青年会、キリスト教精神を基盤に教育・スポーツ・福祉・文化活動を行う世界的非営利組織）の体育教室に通わせてくれました。
我が家は愛知県名古屋市の中で西の方に位置する中川区にありました。中日ドラゴンズの本拠地だったナゴヤ球場があった地域です。そこから名古屋の中心部にあるYMCAまで、バスで40分ほどかけて通わせてくれたのです。
この名古屋中心部に通ったおかげで、接点がなかった中学受験というものを知りました。私が通っていた小学校では、中学受験をする人間は学年で2、3人という状況でしたから縁遠かったわけですが、一気に身近になったのです。そうして中学受験をし、中高一貫教育の東海中学に行くことになりました。
