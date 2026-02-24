ドル円一時１５６．２８レベル、明日の日銀審議委員人事にも注目＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時156.28レベルと一段と円安が進行した。毎日新聞が「高市首相、追加利上げに難色示す 日銀・植田総裁との会談で」と16日に実施された両者の会談内容を複数の関係者への取材をもとに報じたことが背景。



今後も一段と円安が進行するのか。市場ではあすの日銀審議委員人事の動きが注目されている。明日の正午過ぎに、政府から衆参両院の議院運営委員会理事会に対して、日銀審議委員の国会同意人事案が提示される見通しであると本日の夕方に複数メディアが一斉に報じている。対象となるのは野口、中川両審議委員だが、新たな委員がよりハト派やリフレ派の顔ぶれとなるようだと、円売り材料となりそうだ。



USD/JPY 156.00

