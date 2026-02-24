来月、東日本大震災から15年の節目を迎えるのを前に、大規模災害に備えたコンビニがオープンしました。昔ながらの井戸から最新のドローンまで備えられています。

新たな“看板”がつけられたのは千葉県にあるローソン。ここはKDDIと連携して初めてオープンした「災害支援」に特化した店舗です。

まず、最も必要になるのは「食」！

災害時には車から電力を確保し、おにぎりを絶やさずに提供するほか、倉庫には2リットルの水700本以上を備蓄しています。

さらに、東日本大震災や熊本地震で被災者が行列をつくった携帯電話などへの「充電」。新たな設備では充電にくわえ、およそ130人のデータ通信まで可能に。

そして駐車場には？

記者

「井戸があるんです。災害時に断水した際には住民が自分で水を汲み上げることができます」

そして、最新技術のドローンも。

※デモンストレーション

「津波警報が発表されました」

自治体と連携し、ドローンで住民への呼びかけや道路など被災状況を遠隔で確認できます。

ローソン 竹増貞信 社長

「今までアナログで一生懸命頑張ってきたところにテクノロジーを入れればもっともっと有事に役に立つ」

「災害支援コンビニ」は今後、太平洋側を中心に全国で100店舗まで拡大する方針です。

まもなく東日本大震災から15年。いつ襲ってくるかわからない「災害」への備えはコンビニにも教訓として広がっています。