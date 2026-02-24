【オーケー最新チラシ】ひなまつり向け商品が大量値下げへ。ベーカリーやお惣菜は増量中。《3月1日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年2月23日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。

調味料、冷凍食品、お菓子、お惣菜まで

3月3日の「ひな祭り」は、女の子の健やかな成長を願い、祝う日。

「ヤマザキ 苺のショートケーキ」はメーカー希望小売価格から4.8割引の341円、「紀文 はんぺんあられ」は商談時使用売価から3割引の190円、「mizkan すし酢 昆布だし入り」はメーカー希望小売価格から2.7割引の303円、「mizkan 五目ちらし (ちらし寿司の素)」はメーカー希望小売価格から4.6割引の181円など、ひな祭りの華やかな食卓に欠かせない食材がお得です。

一時的に安く仕入れることができた"更にお買徳"な商品は、冷凍食品から消耗品まで充実のラインアップ！

●マルハニチロ あおり炒めの焼豚炒飯 450g

商談時使用売価777円のところ、6.1割引の302円に。

●ニチレイ 特から 380g

商談時使用売価1090円のところ、6.0割引の429円に。

●Pasco 十勝バターチョコスティック 6本

商談時使用売価286円のところ、4.1割引の166円に。

●エリエール 贅沢保湿ティシュー 200組×3個

商談時使用売価1461円のところ、5.8割引の602円に。

また、お得にお腹いっぱい堪能できる"増量中のグルメ"が目白押し！

「手作り 牛すき焼きピザ」（837円）はミックスチーズが20％増量、「ふっくら揚げたこ焼き」（303円）は通常8個のところ2個増量、「ビビンバ丼 温泉玉子入り」（376円）は野菜ナムルと鶏そぼろが15％増量、「喫茶店風ナポリタン」（303円）は麺が10％増量しています。

なお、商品によって一部取り扱いのない店舗があります。

今週も、お得がいっぱいのオーケーでお買い物を楽しんで。

食料の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります品（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）