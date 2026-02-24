モバイルメディアリサーチは、BLレーベル「caramelコミック」の作品「俺の目を見て跪け」が「DMMスクラッチ」にて展開予定であることを明らかにし、ラインナップを公開した。

「俺の目を見て跪け」はえんまく氏によるBL作品。「DMMスクラッチ」はDMM.comが展開する1枚から購入できるハズレなしのくじで、今回同作をモチーフにした「俺の目を見て跪け スクラッチ」が3月3日18時より販売される。価格は1枚770円。

「俺の目を見て跪け スクラッチ」

販売期間：3月3日18時～4月3日17時59分

価格：1枚770円

本スクラッチでは、えんまく氏の描き下ろしイラストを使用したグッズをはじめ、作者のXで度々話題となったミニキャラ「ちいすお」をモチーフとしたDMMスクラッチ限定アイテムなど、様々な賞品がラインナップされる。

□販売ページ

「俺の目を見て跪け スクラッチ」ラインナップ

ラインナップ

A賞：キャラファインマット（1種）

B賞：ミニポーチ（2種）

C賞：アクリルスタンド（6種）

D賞：クリアファイル（8種）

E賞：ポストカードセット（3枚セット×9種）

Wチャンス賞

第1弾：えんまく氏直筆イラスト入りサイン色紙

第2弾～第6弾：SNS風クリアカード

スクラッチ1枚購入ごとにWチャンス賞の抽せんが行なわれ、当せんした人には特別な賞品が当たる。購入者全員が参加できるラッキーチャンスとなっており、賞品は通常のスクラッチの当せん賞品と同梱して届けられる。なおキャンペーン期間中でも、規定数に達し次第終了となる。

※抽せんは購入した枚数分行ないますが、演出の関係上Wチャンスカードの表示はすべての抽せん結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。

【「俺の目を見て跪け」作品情報】

作：えんまく氏

「傲慢な年下Dom×ツンギレ美人な偽りSwitchの下剋上ラブ！」

「生意気なSwitchは俺がたっぷり躾けてやるよ」最強Domモデルとして超人気の蘇芳（すおう）のヒミツ、それはSubの傾向が強いSwitchであること。そんなある日、同じ事務所に移籍してきたハイカーストDomモデル・常盤（ときわ）に、いきなり低カ―ストDom呼ばわりされイライラMAX！ そのうえ撮影中に常盤のグレアを浴びてしまい、Subみたいに感じちゃって……！？ こんな奴のコマンドに従うなんて絶対嫌なのに、満たされなかったカラダは初めての快感にぐずぐずに溺れてしまい──。

電子書店フェア

DMMスクラッチの発売を記念して、DMMブックスでは無料や割引のキャンペーンが実施される。

【「俺の目を見て跪け」DMMスクラッチ発売記念】

・実施期間：3月4日～3月17日

・実施書店：DMMブックス

・施策内容：無料や割引