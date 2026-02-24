JUDY AND MARYのギタリストとして一世を風靡し、音楽シーンにおいて確固たる地位を築いたTAKUYA。現在も自身のペースで音楽活動に向き合っていたが、2024年10月、不整脈が見つかったため心臓手術を受けることを発表し、大きな衝撃を与えた。

無事に手術を終えて、2025年10月には1年ぶりとなるライブを成功させたことを受けて、リアルサウンドでは、病気に関する詳細を伺うべくインタビューを企画。闘病生活を中心に幅広く話を聞いていくなかで、海外移住を繰り返すTAKUYAの人生を歩むうえでの哲学に触れることができた。（編集部）

■心臓手術の直前にもライブを敢行「本当に怖かった」

――TAKUYAさんは、2024年11月に心臓のカテーテルアブレーション手術を受けられました。ご病気はどのような経緯で発覚したのでしょうか？

TAKUYA：2023年12月に、所属しているソニー・ミュージックパブリッシングから「健康診断を受けませんか？」と連絡がきまして。ちょうど予定を空けられたので、受けることにしたんですね。診断結果が悪かったら、すぐに電話がかかってくると聞くじゃないですか。

――病院やクリニックから連絡がきますよね。

TAKUYA：僕の場合は、その場で「これは……緊急で病院に行ってください！ 心臓の様子がおかしいです」って言われて。「え、そんなに深刻なの！？」と。それで大きな病院の先生を紹介してもらって、あらためて診てもらったら“心房細動”という病気だったんです。ただ、病気が発覚する前から体調が悪かったし、ライブが終わったあとに苦しくてうずくまることもあって。

――体調の違和感はいつから感じていたんですか。

TAKUYA：かなり前からですね。「あ、地震かな」と思ったら、自分の体が揺れていたこともあって。あとは、自律神経の調整がうまくいかなかったり、気温が高いのに寒さを感じたり、本当に体調が悪かった。まあ、50代になっていたので「これが更年期かな」とか「コロナに2回かかった影響かな」とも思っていて。でも、いざ先生に「心臓が悪い」と言われたときは、驚きよりも「なるほどな」と納得しましたね。

――病気が見つかってから手術を受けるまで、約1年ほど期間が空きましたよね。

TAKUYA：僕が台湾に移住したタイミングだったので、向こうの健康保険をもらうにあたって、半年間は台湾から出ることができなくて。それで先生と相談して「手術は健康保険を取得してからにしましょう」となったんです。手術を受けるまでは薬で症状を抑えつつ、騙し騙しで過ごしていました。

――手術までは症状が悪化することはなかった？

TAKUYA：最初に診断を受けた段階で、血液がめちゃくちゃ悪くて。肝臓がE判定、尿酸値がG判定、心臓がE判定で、全部が赤点みたいな（笑）。台湾の友達に相談したら「私の通っている病院に行ってみたら？」と紹介されて、中医という日本では馴染みの少ない漢方の病院なのですが、そこで大量の漢方薬を処方してもらったんですよ。驚くほど苦い液体薬と粉薬を毎日2回。飲み始めて半年後に日本で検査したら、すべての数値が正常に戻っていたんですよ。

――すごい！

TAKUYA：残すは、心臓の不整脈だけでしたね。

――手術の約3週間前まで、日本と台北でライブをされていましたよね？

TAKUYA：結構ギリギリの状態だったんですよ。体温調節がうまくいかないから、ライブをやっていても体が温まらない。ライブが終わったあとも、冷や汗が止まらなかったですし。全然思い通りにならないので、本当に怖かったですね。そのあとの2024年11月に手術をして、術後はしばらく激しい運動は禁止されてましたけど、去年の春くらいからトレーニングを再開して、コツコツ頑張ってる感じですね。

――楽曲制作に関しては、どんな状況でしょうか。

TAKUYA：手術する前に、ものすごい数の曲を作っていて。1カ月で50曲、1日3曲くらい作っていました。というのも、術後は一旦何も考えないようにしようと思っていたんです。手術を終えた去年の春くらいから、10月のライブに向けて準備を始めました。手術前に作った50曲と、それよりも前に作っていた未発表曲、もっと言うとジュディマリ（JUDY AND MARY）時代にやっていたROBOTS（TAKUYAのソロユニット）のときに完成させたものの世に出していなかった音源もありまして。2025年はそういう過去曲も含めて、現在の自分の声で歌い直していました。台湾の川沿いをランニングしながら歌ってみて「どのくらい声が出るかな？」「適正のキーはどこかな？」と探りながら、ボイトレにも励んで。

――去年10月に1年ぶりとなるライブを開催し、皆さんの前で快復したTAKUYAさんの姿を見せられましたね。

TAKUYA：なんとか無事にステージを終えましたね。ただ、去年はできたけど、今年はどうなのかは不安もありますよ。どんなに鍛えても、自分が老いていくスピードのほうが速いからね。今は日本を飛び出したことで圧倒的に時間があるし、緩やかに生きていて（笑）。丁寧に音楽制作に臨めているというか、特に急ぎもせず、別にサボっているわけでもなく。正直、もう新曲を作らなくてもいい。でも気がつくと、PCに向かって曲を作っているんですよ。

――日本にいた頃と違って、今は自分のペースで曲を作っている、と。

TAKUYA：うん。近年は提供曲を作るにしても、短い納期で曲を書いてレコーディングのディレクションもして。多少の不具合は、ピッチなどもテクノロジーで調整をして……という現代的な音楽制作を頑張っていました。今は締切のないソロ作品制作に集中していて、スラッと歌えるようになるまでに、何百回でも練習できるし、時間も使えるので、個人的には「幸せだな」と思いながら音楽を精進しています。

■海外移住への想い「こういう生き方もあっていい」

――台湾に移住されたのには、どんな思いがあったんですか？

TAKUYA：コロナ禍以降、オンライン会議によって遠隔で打ち合わせもできるようになったし、「東京にいなくていいな」と思ったんですよね。東京には20年以上も住んだし、いろんな世界を見たので、もう日本でやりたいことはないなって。最初は福岡に行こうかなとも思ったんです。でも、僕は台湾のアーティストを10年以上前からプロデュースしていて、向こうに知り合いのスタッフも多い。10年ぐらい前から台湾に留学して、語学の学校にも行っていたので、前々から中国語の勉強はしていたんですよね。東京を離れようと思ったタイミングでたまたま4年ぶりぐらいに台湾へ行ったら、街がというか、コロナの衛生的予防もあってか水廻りがすごくきれいになっていて、近代的なマンションも増えていた。中国語もなんとなく話せるレベルに達していたのもあって、「台湾に住めば、さらに中国語を話せるようになるだろうな」と思ったんです。

――それで台湾への移住を決めたと。

TAKUYA：当時、大黒摩季さんのツアーにギターで1年間帯同していて。大黒さんは「これを集大成のツアーにするつもり」と言っていたけど、僕も同じ気持ちで弾いていたんですよ。体調も、あとから思えば心臓の問題で不安定だったので、体力的にも旅回りのギタリストは、これで卒業だろうなと思いながら、万感の思いを込めてツアーをまわっていました。自分のキャリアを振り返って、第1期がジュディマリだとすると、第2期はロンドンに2年間住んで欧米を旅して向こうのカルチャーを吸収しつつ、英語を喋れるようになった頃から始まりました。ロンドンで培ったスキルを持った上で、日本に帰ってきて、作詞・作曲、プロデューサー業をやりつつ、台湾の仕事も受けられるようになった。ほかにも『仮面ライダーW』（テレビ朝日系）の仕事をするとか、アーティストのサポートギタリストなど、いろいろやりきったなと思い、第2期を終了することにして。10年前から中国語を学んでいたので「時がきた」と思い、「第3期はトリリンガルになる」と決めましたね。ちなみに、今はバンコクに移り住んだんですよ。

――え、そうだったんですか！

TAKUYA：台湾に2年半住んで、中国語がだいぶ喋れるようになって。具体的に言うと、日本語が全くわからないスナックのホステスさんを口説けるぐらいにはなった（笑）。

――それは、かなりの腕前ですね。

TAKUYA：それだけ話せたら、もう十分じゃないですか（笑）。なので、台湾はいいかなと思って、日本に帰ろうかと悩んでいたところ、去年の3月に友達が「仕事でタイに行く」と言っていたり、仲のいい焼き鳥屋さんがタイにお店を出すと言ったので、「じゃあ、僕もバンコクへ行きます」と。そのときは6泊ぐらいしたのかな？ 久しぶりに行ったらびっくりするくらい街が進化していて、「バンコクに住めるかも」と思ったんですよね。今、めちゃくちゃいいマンションやビルが建っているんですよ。日本にはいつでも帰れるから、せっかく心臓も治ったし、もうワンステップ行ってみるかと思って、今年の秋ぐらいからバンコクに住んでいるんです。

――そのフットワークの軽さは何なんですか（笑）。住んでいる国を変えるって、かなり大変ですよね？

TAKUYA：確かに大変なんだけど……これほど世の中が便利になったし、交通網やインフラも進んでいるから「地球をもっと広く使ってもいいよね」と思うんですよ。それこそ、中華圏は日本からすごく近いのに「なんで、みんな中国語を勉強してないの？」とも思う。近いようで遠い世界、そのコンプレックスを晴らしたかった。電車のアナウンスって、何カ国語も流れますけど、少なくとも僕は日本語、中国語、韓国語、英語が分かる。みんなにとっては、ただのノイズになっているものが、自分にはちゃんと聞こえている。これほど痛快なことはないですよ。もちろん国によって、文化も違えば宗教観も違う。いろんな場所へ行き、いろんな人と出会い、いろんな価値観を知り、いろんな音楽とかカルチャーを吸収する。せっかくどこへでも行ける時代だから、まだ体が動けるうちに多くの体験をしたいなって思うんですよ。タイ語も徐々に勉強スタートしています。

――これからの人生は、どのように歩んでいこうと考えていますか？

TAKUYA：今、気持ち的にはセミリタイアをしていて、いかに優雅な老後を過ごすかを考えています（笑）。それで言うと、上岡龍太郎さんの生き方はカッコいいですよね。憧れです。大橋巨泉さんもかな（笑）。そもそも“海外”って言うと日本の人は身構えるけど、僕からしたらアジア圏は大した距離じゃない。すぐそこですよ。最近はバンコクからベトナムに行きまして。今、ベトナムは建築ラッシュで「不動産を買うなら、もうタイは遅い、ベトナムがいい」ってみんな言うくらい成長してるんです。あとは、マレーシア、インドネシアもいいって聞きますね。とにかく今、アジアが熱くて。それを（直に）体験できているのが嬉しいかな。日本に帰るたびに「暗いな……」と思いますよ。「東京は人々の顔が疲れてるぞ」って。あと、服の色が地味。黒とベージュばっかりでしょ？ 圧倒的にファッションがオシャレなのは日本だと感じますけど（笑）。日本は島国だけど、全て揃っていて素晴らしい国なので、外に出なくて十分だとは思いますが、「こういう生き方もあっていいよね」って、自分の直感を信じて生きています。言葉の壁は大変だと思うけど、習得したら本当に世界が広がりますよ。

――TAKUYAさんって、肩肘張らずに人生を謳歌されていますよね。

TAKUYA：いい人生って、今のベストを尽くして、いかに楽しんで生きられるか。楽しいことはあとにとっておかないで、今やっておくべきだと思うんですよね。とはいえ、楽しく生きるのはなかなか難しくて。ここ数年、僕は体調は悪いし、めちゃくちゃ暇な生活をしていて、普通の人はこの暇さに発狂するだろうなと思う。「何をしているんですか？」と聞かれても、本当に何もしてない、体調的にできない日も多かったから（笑）。

――ははは。どんな1日を過ごしているんですか？

TAKUYA：たとえば11時ぐらいに起きたとして、まずは「ランチはどこのお店にしようかな？」と考えながら、携帯のアプリを開いたり、メールをチェックしたり。13時になったらランチを食べに行って、メールの返信やライブ制作の準備などノマド的に、帰ってきたら作曲の続き。16時くらいになると、屋上にあるジムとプールに行ってトレーニング、部屋に戻ってお風呂に入ったら夕方過ぎ。今度は「晩メシはどうしようかな？」と思いながら、ビールを飲んでまた作曲。20時くらいに晩メシを食べに行って、帰宅後にYouTubeとかNetflixを観ていたら、24時になっている。そこからX（旧Twitter）のライブ配信をして、3時ごろに就寝します。

――だいぶ精力的なルーティンですよ。

TAKUYA：ははは。今日は取材が何本かあるから、あんまり寝ぼけた顔をしてても申し訳ないので、朝に40分くらい外を走っていたんですよ。近年、外を走りながらカスタネットの練習をするんです。今日も午前中にカスタネットを叩きながら走ってました。

――その姿を見てみたいです（笑）。次のライブも近いですからね。

TAKUYA：そうそう。3月15日に神奈川・ワンダーウォール横浜の出演が決まっているのと、6月は高円寺で、秋にもライブをやろうと思っているんです。

――ライブはもちろん、新しいアルバムも楽しみです。

TAKUYA：それこそ、去年のライブで披露した新曲2曲を作ったことで、自分の向かう先がはっきりしたんですよ。その2曲に合う6～8曲を新たに加えれば、アルバムにまとめられる。しかもね、最近は時間をかけて曲をしっかり書けているので、今までの僕とは全然違うアルバムになりそう。とにかくみんなが驚くような、すごい曲を準備してます。今までの自分を更新するような作品になりそうです。期待していてほしいですね。

（文・取材＝真貝聡）