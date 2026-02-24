3月20日に公開されるライアン・ゴズリング主演映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の日本版予告と日本版ポスターが公開された。

『レゴ®ムービー』のフィル・ロード＆クリストファー・ミラーが監督を務めた本作は、2021年5月の刊行直後にニューヨーク・タイムズのベストセラー・リストで1位を獲得した、人気作家アンディ・ウィアーによる同名小説（早川書房）をハリウッドで実写映画化したSF大作。滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師が、宇宙の果てで同じ目的を持つ未知なる生命体と出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションに挑む。

ミラーは「これは“対話”と“協力”の物語であり、力を合わせることで何が可能になるかを描いた映画です。物語の核にあるのは、ふたりの絆。これ以上ないほどに異なる二つの存在が出会い、想像を超える偉業を成し遂げていくのです」と語る。

公開された日本版予告では、ライアン・ゴズリング演じる中学校の科学教師のグレースと、小さく勇敢な異星人のロッキーが過酷なミッションに臨む中で、強い絆で結ばれていく姿が映し出されている。

子供たちに科学の授業を教え充実した日々を送っていたグレースだが、未知の原因によって太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生し日常が一変。地球の気温がみるみる低下し人類存亡の危機が目前に迫る中、唯一の希望は11.9 光年先にあるただひとつ無事な星に向かい謎を解明することだと判明。そんな“イチかバチか（ヘイル・メアリー）”のプロジェクトに、グレースはしがない教師でありながら科学の知見を政府に買われ、片道切符で送り込まれてしまう。そして、そんなグレースと偶然出会った小さくて岩のような見た目をした異星人ロッキーもまた、同じく故郷滅亡の危機を防ぐために、たったひとりで宇宙を彷徨っていた。姿かたちだけではなく、言葉も常識も違う相手に、科学を共通言語に意思疎通を成功させた2人は、やがて親友のように互いを信頼し始めていく。

映像の終盤では、2人が「グレースとロッキーで僕らの故郷を救う」と励ましあい、“最後まで一緒だ”と互いに命を預けあう姿も映し出され、“唯一無二の相棒”になっている様子も垣間見える。

（文＝リアルサウンド映画部）