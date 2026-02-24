ミラノ・コルティナ冬季五輪で岡山県勢初の金メダルに輝いた岡山市出身の木村葵来選手と、銀メダルを獲得した倉敷市出身の吉田唄菜選手が帰国会見に臨みました。

【写真を見る】ミラノ・コルティナ五輪で活躍した郷土勢が帰国会見 金メダルの木村葵来選手や銀メダルの吉田唄菜選手【岡山】

先ほど都内で行なわれた帰国会見に、胸元にメダルを輝かせながら登場しました。岡山市出身の木村葵来選手は自身初となる五輪の舞台で躍動。スノーボードの男子ビッグエアで岡山県勢では初となる冬季五輪の金メダルを獲得しました。

（木村葵来選手）

「皆さんの応援だったり、コーチやトレーナーのサポートのおかげで今の自分があると思います。ありがとうございます」

倉敷市出身の吉田唄菜選手は、フィギュアスケート団体のアイスダンスに出場。完成度の高い華やかな演技でチームの銀メダル獲得に貢献しました。

（吉田唄菜選手）

「4年後は個人戦も団体戦も出られるように、ここから4年間頑張っていきたいと思います」

またきょう午後には、スケートのショートトラックに出場した倉敷市出身の中島未莉選手も帰国しています。